Expert Kotal: Kádr Sparty je těžký průměr. Kuchta? Tragédie, ale…

Sparta prohrála doma s Libercem, Slavia na hřišti Hradce Králové, Plzeň jen remizovala v Teplicích. První kolo nového ročníku fotbalové ligy bylo tuze interesantní. Expert deníku Sport a serveru iSport.cz Václav Kotal, někdejší trenér i hráč Letenských či „votroků“, přesto nepředpokládá, že by se měly měnit predikce o favoritech elitní soutěže.

Byl to bláznivý víkend, že?

„Co na to říct? (usmívá se) Výsledky jsou překvapením, ale musíme to vzít z toho pohledu, že je začátek soutěže. Aspoň si všichni uvědomí, v jakém jsou stavu.“

Mohou nečekané výsledky pokračovat?

„Pro všechna tři mužstva je to varování, že zápasy nebudou tak jednoduché. Každý se na ně bude chtít vytáhnout. Bylo to vidět hlavně v Teplicích. Pokud nebude hrát favorit od první minuty s plným nasazením a koncentrací, je možné, že se mohou problémy opakovat. Přesto si myslím, že se liga vrátí k tomu, že o první tři místa budou hrát Slavia, Sparta a Plzeň.“

Sparta však začala sezonu strašidelně. Projevil se na ní proti Liberci fakt, že ve čtvrtek vypadla z Konferenční ligy?

„Postup si prohrála už v prvním zápase doma. Viking Stavanger byl jednoznačně k poražení. Ano, v Norsku rozhodla Hanckova chyba na konci, ale honit to na hřišti soupeře je jednoznačně ošidné. Bohužel, stalo se to a zase jsme u toho sparťanského klišé: Máme velké oči, ale nakonec skutek utek. Výkony jsou strašně nevyrovnané, což ukázalo i utkání se Slovanem.“

Myslíte rozdílný výkon v jednotlivých poločasech?