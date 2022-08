Šéf disciplinárky: Kuchta? Bezohledný zákrok. Úmysl zranit mu nepřičítáme

Stačilo jedno odehrané kolo a Disciplinární komise v čele s předsedou Richardem Bačkem už musela řešit první ožehavý případ nové sezony. A to vyloučení Jana Kuchty poté, co šlápl na libereckého gólmana Oliviera Vliegena. Od disciplinárky sparťanský útočník ve čtvrtek odpoledne odešel s trestem na pět zápasů. „Byl to zákrok vedený bezohledným způsobem s vysokou mírou rizika zranění libereckého brankáře. Úmysl ale Kuchtovi nepřičítáme,“ vysvětlil Baček.