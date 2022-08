Bílek udělal pět změn v sestavě: Vázla nám souhra. Ale víme, o co hrajeme

Jak se rodila vaše oblíbená výhra 2:1?

„Jsme rádi, že jsme vyhráli, nebylo to vůbec jednoduché utkání. Oproti zápasu v Kišiněvě (proti Tiraspolu) jsme udělali pět změn. Museli jsme k tomu sáhnout, abychom rozložili síly před důležitou úterní odvetou. Také abychom viděli hráče, kteří toho tolik neodehráli. Vůbec nešlo o nějaké podcenění. Viděli jsme Pardubice v prvním kole doma proti Budějovicím (0:2) a hrály výborně, šlo o nešťastnou porážku. V první i ve druhé půli ukázaly, že mají kvalitní, technicky dobře vybavené hráče. Nám vázla souhra. Což bylo trošku logické, do zápasu vyběhla jedenáctka, co spolu prakticky nehrála. Šli jsme do určitého risku, ale museli jsme změny směrem k úterku udělat. Je to pro nás důležitá a velmi cenná výhra.“

Jak moc jste zvažoval, že do zápasu vyměníte oba stopery?

„Hejda nemohl hrát kvůli červené (z minulého kola v Teplicích), Luďu Pernicu jsme chtěli trošku šetřit na úterý. Čihák s Kašou spolu nehráli ani jednou, ale takhle jsme se rozhodli. Bylo vidět, že souhra není taková. Provedli jsme víc střídání, ve druhé půli tam přišli hráči z jedenáctky, co pravidelně hraje, a bylo to vidět. Vytvářeli jsme si střelecké příležitosti a dali druhou branku, tahle pasáž byla dobrá.“

Bylo v plánu střídat tolik hráčů už o přestávce?

„Trošku ano. Také jsme viděli, že se nám nedaří tolik, jak jsme si představovali. Bylo to ze dvou důvodů, chtěli jsme u některých šetřit síly (Kliment) a víc oživit hru.“

Jak je na tom Radim Řezník, který chyběl v nominaci?

„Má nějaké zdravotní problémy, což si vyžádá nějaký čas léčení. V úterý nebude k dispozici.“

Začali jste v rozestavení na dva útočníky. Budete tuhle variantu používat často?

„Uvidíme, bude záležet i na soupeři, samotném vývoji utkání a formě hráčů. Je to jedna z variant, ale nemůžu říct, že takhle nastoupíme už v úterý. V minulém zápase v Teplicích jsme přechodem na dva útočníky hru oživili a velmi dobře nám to fungovalo proti Tiraspolu.“

Plzeň - Pardubice: Kliment se trefil hlavou do protipohybu brankáře, 1:0 Video se připravuje ...

Daří se Klimentovi s Chorým víc, když hrají spolu?

„Pravdou je, že Chorasovi i Klímičovi se hraje lépe ve dvou. Ale neznamená to, že takovým způsobem budeme hrát.“

Proč jste stáhl Jana Klimenta, který otevřel skóre zápasu?

„Šel dolů proto, že jsme chtěli posílit střed pole, aby soupeř neměl prostor pro větší kombinaci. Nechtěli jsme, aby ani jeden z hráčů, co v Kišiněvě odehráli devadesát minut, byl na hřišti celý zápas. Nakonec Havel a Kalvach museli zůstat až do konce.“

Jak zvládáte přepínání mezi důležitými zápasy v poháru a ligou?

„Jednoduché to není, proti Pardubicím se to potvrdilo. Udělali jsme pět změn a na naší souhře to bylo vidět. Víme, o co v úterý hrajeme, také proto jsme k tolika změnám sáhli. Jsem rád, že jsme proti Pardubicím vyhráli. Dvě soutěže jsou náročné, ale hrát jsme to samozřejmě chtěli.“

Pochválíte střídající hráče Buchu, Sýkoru, Pilaře, Kopice a Dediče?

„Šli tam s cílem zkvalitnit hru a utkání dotáhnout do výhry. Všichni střídající splnili to, co jsme po nich chtěli. Dali do zápasu kvalitu, byli jsme díky nim nebezpečnější. Nakonec jsme vstřelili také kýženou branku.“