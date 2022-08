Dva budíky v Ďolíčku. Vrbův zmar, vztek i klid: Co se píše, je nefér!

19:05. Na ciferníku za Ďolíčkem svítil pro Bohemians důležitý čas, když se na nabitém stadionu rozeřval kotel Baníku. Už zase ten Kuzmanovič. Jestli to Srbovi proti někomu pálí, jsou to „klokani“. Šestý gól v posledních sedmi zápasech je ale nevystrašil, spíš probudil.

Bohemians nachystali do následující čtvrthodiny hned tři gólové odpovědi. Byli všude a Baník jim obrat daroval vlastními chybami. Květovi do obrovské šance namazal Tetour, obrana nestíhala náběhy trojzubce Květ, Puškáč, Hronek. Třetí gól dokonce zařídili nehlídaní stopeři. A Pavel Vrba na lavičce soptil. Po domácí ostudě s Olomoucí další tři inkasované góly, tentokrát za poločas: „Tolik jednoduchých chyb, které jsme udělali v prvním poločase, jsem neviděl snad v celé přípravě,“ hořekoval po zápase.

„A gólů mělo být víc,“ přidal se domácí kouč Jaroslav Veselý. „Je to možná nafoukané, ale šancí bylo hodně. Kdyby dnešní první poločas skončil 4:1 nebo 5:1, nikdo nemohl říct ani slovo.“

Nebyl by to první zápas Pavla Vrby v Ďolíčku s pořádnou náloží. Coby hostující trenér je podepsaný i pod čtyři roky starým zápasem Bohemians – Plzeň (5:2), který vršovičtí hospodští dodnes označují jako šichtu století.

Co se dělo o přestávce v baníkovské kabině, to si Vrba nechal pro sebe, každopádně do pražského soumraku vyvedl trošku jiný tým. Nejen se dvěma změnami, ale i přístupem. Neuběhly ani čtyři minuty a Ostravané se na několik doteků od vlastní branky prokombinovali až ke snadno řešitelné situaci Klímu.

Místo euforie přišla zápletka. Zvlášť když další domácí tutovky vychytal Jan Laštůvka. „Možná někde v hlavě bylo, že vedeme o dvě branky. Ve druhé půli jsme se možná víc snažili balon podržet a zbytečně jsme se tím dostali pod tlak, protože my když držíme míč tak to většinou nedopadne dobře,“ pousmál se Roman Květ.

Nedopadlo. Pavel Vrba nejdřív po hodině hry poslal na trávník Tijaniho, pak se rozeřval směrem k rozhodčímu tak, až dostal žlutou kartu, a nakonec mohl slavit, jak Nigerijec (po centru dalšího náhradníka Sanneha) vyrovnal.

Na tiskovku tak už mohl dorazit podstatně uvolněnější. Ale opatrný. „Moje nervy? Já nevím. V minulém zápase jsem se hodně otevřel a vykládal jsem novinářům, co cítím. A když jsem pak četl, co se o tom psalo, byl jsem hrozně zklamaný. Ani nechci být otevřený, potom toho někteří novináři zneužívají a je to pro mě strašně smutné. Čím víc jsem otevřený, tím víc je to proti mně. Jsem samozřejmě smutný, ale moje nervy to přežily, ale otvírat se nebudu, protože mi pak někteří nakládají takovým způsobem, že to není vůbec fér. To klidně napište.“

Takhle by to šlo, to si teď mohou říkat ve Vršovicích i Vítkovicích. Bohemians navzdory ztracenému vedení prožívají slušný (a velmi produktivní) start do sezony, Baník zase po třech zpackaných poločasech ukázal, že s ním je třeba počítat. Navíc se těší na dva domácí zápasy v řadě. Po nic by Ostravané chtěli mít na kontě výrazně víc než jediný bod.