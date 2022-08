Plzeň 2.1: spása ze střídačky, tahoun Sýkora i živý Pilař. Kde jsou trhliny?

Vzhledem k úterní odvetě s makedonským Šeriffem, kde se rozhodne o postupu do play off o Ligu mistrů a zisku minimálně pěti milionů eur (120 milionů korun), trenér Bílek proti Pardubicím výrazně řízl do sestavy. V obvyklém základu udělal pět změn, ač se už v přípravě (například proti belgickému St.Truidenu, kde Viktoria padla 1:3) přesvědčil, že kompaktnost a hra celé Viktorie bez ideální jedenáctky na hřišti výrazně trpí. Jenže chyběl vykartovaný Hejda, zraněný Řezník a další opory zůstaly na lavičce.

„Museli jsme k tomu sáhnout, abychom rozložili síly před důležitou úterní odvetou. Také abychom viděli hráče, kteří toho tolik neodehráli,“ vysvětloval Bílek. Překopaná sestava s novou stoperskou dvojicí (Čihák, Kaša), krajním bekem (Holíkem), Qosem místo Buchy uprostřed zálohy a Caduem na pravém křídle nefungovala. Plzeň sice brzy otevřela skóre zásluhou přesné hlavičky Jana Klimenta, nicméně snaživí hosté zlobili. Plzeň zachránil, jako už mnohokrát, perfektními zákroky gólman Staněk.

„Vázla nám souhra. Což bylo trošku logické, do zápasu vyběhla jedenáctka, co spolu prakticky nehrála. Vůbec nešlo o nějaké podcenění, Pardubice ukázaly, že mají kvalitní, technicky dobře vybavené hráče. Šli jsme do určitého risku, ale museli jsme změny směrem k úterku udělat,“ dodal Bílek.

Plzeň po úvodní remíze v Teplicích (2:2), kterou zachraňovala po prostřídání ve druhé půli a doháněla ztrátu 0:2, nesmí v nabitém programu zbytečně ztrácet ani na ligové scéně. V sobotu po nepřesvědčivém úvodu znovu zareagovala výraznými změnami – už o půli se svlékli Pilař , Sýkora a Bucha, tedy zkušení, techničtí hráči, kteří měli vnést klid do mezihry a zlepšit ofenzivu. Naopak v šatně zůstali Mosquera, Kliment a Qose.

„Viděli jsme, že se nám nedaří tolik, jak jsme si představovali. Bylo to ze dvou důvodů – chtěli jsme u některých šetřit síly a víc oživit hru,“ objasnil Bílek. Zatímco v první půli navázal na rozestavení se dvěma hroty z Kišiněva, po přestávce se vrátil k osvědčenému modelu s jednou útočnou věží. „Kliment šel dolů proto, že jsme chtěli posílit střed pole, aby soupeř neměl prostor pro větší kombinaci,“ dodal kouč, proč stáhl autora už tří západočeských branek v rozjeté sezoně.

Favorit ani za stavu 1:1 nezmatkoval, naopak mnohem lépe, než v prvním dějství, držel balon, kombinoval a vytvářel si nebezpečné pozice. Hru rozhýbal na levém křídle aktivní Pilař, nejvíc se dařilo Sýkorovi, který v posledních týdnech drží báječnou formu. K domácímu tlaku přispěl i Jan Kopic, jenž šel do hry v 62. minutě.

Viktoria narůstající převahu zužitkovala. Sýkora využil laxnosti pardubické obrany po vhozeném autu, obešel na pravé straně dva hráče a předložil balon Holíkovi, jehož centr proměnil Milan Havel. Po gólu vyšvihl typický oslavný kotrmelec a zajistil favoritovi první tři body v nové ligové sezoně.

„Všichni střídající splnili to, co jsme po nich chtěli. Dali do zápasu kvalitu, byli jsme díky nim nebezpečnější. Nakonec jsme vstřelili také kýženou branku,“ pochvaloval si Bílek. „Alespoň jsme Plzeň k tomu tahu (střídání) o půli donutili,“ hořce se pousmál trenér Pardubic Jaroslav Novotný. „Vypjaté zápasy výsledkově rozhoduje kvalita kádru, tady je výhoda na straně Plzně a to se projevilo. Odehráli jsme to dobře, sahali po bodu, ale domácí byli šťastnější a zvítězili.“

Plzeň si může těsné výhry 2:1 zapsat do Bílkovo týmového DNA. V součtu s uplynulou sezonou tímto výsledkem zvládla už 14 soutěžních zápasů – v minulém ročníku osmkrát v lize, dvakrát v Konferenční lize a jednou v Mol Cupu. Aktuálně takto zvládla dva zápasy v kvalifikaci Ligy mistrů (HJK Helsinky, Šeriff Tiraspol) a naposledy sobotní klání. Tři z pěti zápasů nové sezony skončily plzeňským oblíbeným skóre.

„Jsem rád, že jsme proti Pardubicím vyhráli. Dvě soutěže jsou náročné, ale hrát jsme to samozřejmě chtěli,“ dodal v hodnocení Bílek. V úterní odvetě proti Tiraspolu si Plzeň musí dát pozor na okénka vzadu – nová stoperská dvojice Čihák, Kaša nefungovala ideálně, Viktoria se pravděpodobně vrátí k osvědčenému zkušenému duu Hejda, Pernica. Nebýt zásahů gólmana Staňka, slabší první půle mohla českého šampiona zle vytrestat.