Hattrick i emoce. Liberec válí i díky Slavii, Kozel si „hosty“ jen chválí

Jeden nasázel hattrick, druhý se trefil jednou z pozice obránce. K tomu se pouštěl do rozehrávky, přidal emoce, kupříkladu pumpování rukama po dobrém defenzivní zákroku. Dva hostující slávisté, Mick van Buren a Maksym Talovjerov, nemálo pomáhají Liberci při brilantním startu do tohoto ročníku fotbalové ligy. Potvrdilo se to také proti Teplicím, které Slovan vypráskal 5:1.

Po výhře na Spartě 2:1, tedy snovém vstupu do sezony, přišla demolice Teplic. Sedm branek ve dvou utkáních, Liberci se zkrátka daří. A to i za asistence dvou kmenových slávistů. Vezměme jejich přínos popořadě.

MICK VAN BUREN: Stačí se podívat na čísla. Proti žlutomodrým zapsal tři branky - a to poprvé v české lize. On ostatně není žádný velký střelec, zatím měl na kontě patnáct zásahů ve stovce vystoupení. „První gól ho uklidnil. Říkám hráčům, že góly jsou odměnou. Hledali jsme takové hráče. Jeho přínos byl zásadní,“ chválil trenér Luboš Kozel.

Samozřejmě, Van Buren těsně před půlí zareagoval na snížení soupeře, to bylo zásadní. Po změně stran přidal další dva zásahy a utvrdil si, že zvolit Slovan bylo (zatím) rozumné rozhodnutí. „Měl jsem možnost zůstat ve Slavii, ale čekal jsem, že bych nedostal dost minut na hřišti. Liberec byla moje první volba, jsem tady šťastný,“ vykládal.

„Máme hodně kreativních hráčů, proto jsme měli hodně šancí. Dařily se nám standardní situace. Je důležité, že máme hodně možností, jak dát gól. Jsem tady několik týdnů a vidím, jak jsou tady hráči dobře motivovaní. Většina z nich cítí, že má před sebou velkou kariéru,“ lebedil si na tiskovce, kde předvedl češtinu, ale mluvil především anglicky.

MAKSYM TALOVJEROV: Vysoký zadák, který se postavil na pozici levého stopera (Liberec hraje na tři střední zadáky), byl hodně vidět. Hlavou skóroval, poté trefil břevno. V první půli zachyboval, ale tým mu pomohl. Do hry dodával nadšení, bylo vidět, jak je zažraný. Přestože ze Slavie původně nechtěl odejít, žádný splín na něm nelze vypozorovat.

„Znám ho od doby, co přišel do Čech. Sám se přihlásil do akademie Českých Budějovic, od té doby jsem sledoval jeho cestu. Je skvělý somatotyp, zlepšil kvalitu na míči. Emoce má, už je ukázal minule na Spartě,“ popisoval Kozel. „Když odešel Tiéhi, potřebovali jsme takového hráče. Jsem s ním spokojený od prvního momentu, co je tady,“ chválil trenér Kozel.

To - logicky - platí o obou „slávistech“.

