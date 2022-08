Priskeho šachy: Pešek téměř na hrotu, následně reakce. A tah Zeleným

Pro fanoušky Sparty to musí být příjemné osvěžení. Pod předchozím koučem Pavlem Vrbou spoléhali Letenští téměř výhradně na výchozí rozestavení 4-2-3-1. S příchodem Briana Priskeho se tyhle jistoty bortí. Dánský kouč totiž hned ve druhém ligovém zápase rozevřel svůj taktický repertoár dokořán. „Zvolili jsme strategii, o které jsme byli přesvědčení, že nám pomůže k co nejlepšímu výsledku,“ vysvětloval Priske po nedělní výhře 2:0 v Českých Budějovicích.

Dostal se do těžké situace. Během týdne sledoval, jak mu odpadávají hráči. Pro zranění přišel o Jana Fortelného s Lukášem Haraslínem, disciplinární trest vyřadil Jana Kuchtu. I proto sparťanský trenér Brian Priske zašíboval se sestavou i rozestavením a na hřiště poslal nezvyklou formaci – diamant se dvěma útočníky.

„S absencemi to nesouviselo, máme k dispozici široký a kvalitní kádr. Zvolili jsme strategii, o které jsme byli přesvědčení, že nám pomůže k co nejlepšímu výsledku,“ vysvětloval Priske.

Při absenci Kuchty se v útoku vedle sebe vyskládali Tomáš Čvančara, Lukáš Juliš a téměř na hrotu operoval nezvykle i Jakub Pešek. Tenhle tah dost možná domácí Dynamo rozhodil, protože v úvodu trestuhodně zaspalo a už ve druhé minutě po překvapivé střele Caspera Höjera inkasovalo.

České Budějovice - Sparta: Höjerův centr propadl za Šípoše, 0:1! Video se připravuje ...

Nadějný start ale Priskeho neukolébal, hned po dvaceti minutách hry totiž herní šablonu upravil. Sparta se vrátila ke klasičtějšímu pojetí varianty 4-4-2, tedy s Peškem na tradiční křídelní pozici. V tomto schématu už hosté duel dohráli a dovedli ho k důležitému vítězství 2:0.

„Soupeř nastoupil taky v jiném rozestavení, proto jsme museli reagovat. Vrátili jsme se ke klasičtější variantě se dvěma útočníky, abychom ve hře získali balanc. Pro Peška s Daňkem to nebylo jednoduché, ale vypořádali se s tím výborně. Ocenil bych i oba střední záložníky,“ konstatoval Priske.

Jedním z nich byl i Jaroslav Zelený, původem stoper či krajní obránce. Při absenci Ladislava Krejčího mladšího a lehkém zranění Jana Fortelného ale nastoupil právě ve středu pole. Tedy na pozici, na které odehrál už druhý poločas předchozího mače proti Liberci. A znovu si vedl znamenitě. Byl silný v soubojích, získával míče a konstruktivně je distribuoval spoluhráčům.

„Zelího můžu dát na jakoukoli pozici a on jí odehraje dobře. Myslím, že by odehrál i hrotového útočníka nebo brankáře. Má cit pro hru, je to velice chytrý hráč,“ zdůraznil dánský trenér.

Pod jeho taktovkou by tak mohla být Sparta pro soupeře výrazně nečitelnější. Pryč je podle všeho opakovaná sázka na totéž rozestavení, Pražané se stávají mnohem variabilnějšími. A to nejen samotnou herní šablonou, ale i personálním obsazením jednotlivých pozic.

Co Priske vymyslí na dalšího soupeře, tedy Sigmu?

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: Hosté: 2. Höjer, 27. Čvančara Sestavy Domácí: Šípoš – Sladký (85. Penner), L. Havel, Králik (C), Čolić – Grič, Čavoš (72. P. Hellebrand) – Čmelík (72. Matoušek I), Hora I, Potočný – Mic. Škoda (46. Hais). Hosté: Holec – Mejdr, Sörensen, Hancko (C), Höjer (62. Pavelka) – Zelený – Pešek (74. Minčev), Daněk (83. Wiesner), Sadílek – Juliš (74. Drchal), Čvančara (62. Karabec). Náhradníci Domácí: Janáček, Broukal, Švec, Matoušek, Hais, Čoudek, Vais, Hellebrand, Penner Hosté: Vorel, Ryneš, Pavelka, Karabec, Minčev, Drchal, Panák, Wiesner Karty Domácí: Čmelík, Potočný, P. Hellebrand Hosté: Drchal Rozhodčí Proske – Paták, Kotík Stadion Fotbalový stadion Střelecký ostrov, České Budějovice

