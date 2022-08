Sparta vyhrála zaslouženě, řekl Hora. My nezklamali, rozhodly rychlé góly

Se Spartou od posledního návratu do ligy nemáte špatnou bilanci, ale tentokrát jste na ni nenavázali. Čím to?

„Sparta vyhrála zaslouženě, ovšem jsem přesvědčený, že jsme nezklamali. Myslím, že to byl vyrovnaný zápas, chybělo nám jen dotáhnout šance a pološance, které jsme měli.“

Jak moc mrzí rychlý a laciný první gól?

„Šlo o situaci, na kterou jsme se celou dobu připravovali. Míč mě trefil do zad a přesně zapadl k tyči. Stalo se to už ve druhé minutě a naše hra kvůli tomu nespadla, ale určitě to zápas ovlivnilo.“

České Budějovice - Sparta: Höjerův centr propadl za Šípoše, 0:1! Video se připravuje ...

Brzy poté jste dlouhou nahrávkou našel nového spoluhráče Lukáše Čmelíka, jenž trefil tyč. Takhle jste to stihli natrénovat za těch pár dnů, co je v Budějovicích?

„Měli jsme jasnou taktiku a tohle byl jeden prvek: posílat míče Čmelíkovi a Potočnému, kteří jsou rychlí. Škoda, že to neskončilo gólem. Bylo by to 1:1 a zápas mohl vypadat úplně jinak.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: Hosté: 2. Höjer, 27. Čvančara Sestavy Domácí: Šípoš – Sladký (85. Penner), L. Havel, Králik (C), Čolić – Grič, Čavoš (72. P. Hellebrand) – Čmelík (72. Matoušek I), Hora I, Potočný – Mic. Škoda (46. Hais). Hosté: Holec – Mejdr, Sörensen, Hancko (C), Höjer (62. Pavelka) – Zelený – Pešek (74. Minčev), Daněk (83. Wiesner), Sadílek – Juliš (74. Drchal), Čvančara (62. Karabec). Náhradníci Domácí: Janáček, Broukal, Švec, Matoušek, Hais, Čoudek, Vais, Hellebrand, Penner Hosté: Vorel, Ryneš, Pavelka, Karabec, Minčev, Drchal, Panák, Wiesner Karty Domácí: Čmelík, Potočný, P. Hellebrand Hosté: Drchal Rozhodčí Proske – Paták, Kotík Stadion Fotbalový stadion Střelecký ostrov, České Budějovice