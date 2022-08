Levý: Zelený uvolnil zálohu Sparty. Santos chybuje, ale připomíná Deliho

Po úvodním kole plného selhání napravily Plzeň, Slavia, Sparta i Slovácko vše hned v následujícím utkání. „Pro pohárové účastníky, kteří nezvládli první kolo, kam počítám i Spartu, bylo důležité, aby zaváhání napravili. A všem se povedlo uklidnit situaci,“ říká expert Stanislav Levý. Co se mu líbilo na triumfu Letenských na jihu Čech? A co říká na drsný faul zlínského Martina Cedidly na slávistu Ewertona?

Sparta se dočkala výhry, jak se vám líbil její výkon?

„Trenér Priske mě překvapil, když postavil sestavu se dvěma útočníky a poslal Jardu Zeleného, který byl v tomto utkání klíčovou postavou Sparty, na defenzivního záložníka. Pražané chytli vstup do utkání, kdy domácí u první branky vyloženě zaspali. Sparta nicméně vydřela důležité vítězství. Hlavně pro trenéra, protože z vlastní zkušeností vím, jak je těžké pracovat v zahraničí. Umím se vžít do jeho situace poté, co vypadli z Konferenční ligy a první kolo prohráli s Libercem. Pro klid na práci už potřeboval tři body.“

Sestavu měnil trenér Priske i během zápasu. Jaký dojem jste z jeho tahů měl?

„Ukázal, že se nebojí reagovat i během hry. Překvapil mě i tím, že ve druhém poločase přeskupil obranu. Nevím, jestli už Casper Höjer nemohl, každopádně se na levého beka přesunul Zelený a do středu přišel David Pavelka. Vůbec to přitom nemělo negativní vliv na hru Sparty, ba právě naopak závěr zápasu dovedla celkem v pohodě do vítězného konce. Nejen základní sestava ale i reakce během zápasu ukázaly, jaké má trenér varianty.“

Našla Sparta optimální složení sestavy?