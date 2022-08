Sudí Černý promluvil: Jasná červená, lituji toho. Popsal i komunikaci s VAR

Proč jste potrestal Cedidlu pouze žlutou kartou?

„Na hrací ploše jsem to viděl tak, že tam byla velká intenzita. Ale hráč Cedidla nechal nohy na zemi a netrefil hráče Ewertona holení. Z toho důvodu jsem se rozhodl udělit žlutou kartu. Uznávám, špatně jsem to vyhodnotil. Když jsem inkriminovaný zákrok viděl na videu, šlo o jasnou červenou kartu. Bylo to opravdu zdraví nebezpečné a intenzita byla obrovská. Lituji toho, nyní bych udělil červenou kartu. Víc k tomu nemám co říct.“

Ani na vteřinu vám neblesklo hlavou, vzhledem k oné intenzitě, že to je spíše na vyloučení?

„Ano, zvažoval jsem to, především kvůli síle nárazu. Červená karta byla ve hře, ale z důvodu toho, co jsem popsal, tak jsem se rozhodl pro mírnější postih. Byla to chyba.“

Jak probíhala komunikace s videorozhodčím Vítem Ondrášem?