Fantiš po ošklivé nehodě na skútru: Byl to masakr, strašná bolest...

Jak jste na tom aktuálně po zdravotní stránce?

„Jsem necelé tři týdny po operaci, při které mi zpevnili rameno destičkou, aby se mi znovu nevyhazovalo. Ve středu sundávám ortézu. Normálně bych ji měl mít čtyři až šest týdnů, ale celkem se to dobře hojí. Už týden chodím na rehabilitace, začal jsem rozhýbávat měkké tkáně v rameni. Čekal jsem, že na tom budu o hodně hůř.“

Takže už jste optimista?

„První tři čtyři dny po operaci to byl fakt masakr. Strašná bolest, hrozně nepříjemné. Říkal jsem si, že je to v háji. Ale teď to vypadá, že to půjde rychle. Žádné jiné zranění nemám. V nemocnici byl za mnou Martin Fillo. Myslel si, že tam budu ležet rozsekanej, možná jenom v kraťasích a v triku. (úsměv) Ale já jsem neměl ani škábranec.“

To snad není možné…

„Nebyla tam ani krev. Bohužel jsem spadl blbě na rameno, které se mi