Dvě tváře Jablonce aneb Jak zahnat strach. Co se po ostudě změnilo?

Co se změnilo? Ke zlepšení došlo vlastně ve všech řadách.

„V Boleslavi už nebyl ve výkonu ten strach jako proti Bohemce. Povedl se nám transfer do utkání u věcí, které trénujeme,“ pochvaloval si kouč David Horejš.

BRANKÁŘ

Jan Hanuš je nezpochybnitelnou jedničkou. Nabral zkušenosti, je jistota, i když… První duel mu úplně nevyšel. Byť neudělal žádnou šílenou chybu, nebylo to ono. Sám to ví. Dvě branky padly po teči, na jedné se podílel riskantní rozehrávkou. Ano, chyba šla za kapitánem Jakubem Považancem, ale mnozí z trenérů by (špatně) nakázali Hanušovi: „Příště míč práskni třeba na tribunu.“

V Boleslavi měl Hanuš tolik potřebnou kliku, navíc přidal výborné zákroky, a to především na konci, kdy se dostal Jablonec pod tlak. „Hany nás zachránil,“ poděkoval útočník Václav Sejk.

Právě on měl s Hanušem asi jedinou potíž v zápase. Brankáře upozorňovali i trenéři, aby nekopal vysoké míče směrem ke stoperovi Davidu Šimkovi, jenž měří 193 centimetrů, ale k Markovi Suchému. „Šimek má o dvacet čísle víc než já,“ usmál se Sejk. Je to jen o třináct, přesto byl rozdíl znatelný. „Vyříkali jsme si to trochu důrazněji, ale nic se nestalo, jedeme dál,“ pronesl útočník.

Hanuš bude dozajista čelit i v následujícím kole Slavii.