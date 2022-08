Jarolím: Ewertonovi na tréninku tleskali, Jurásek je moravský lupínek

Kouč Karel Jarolím detailně popisuje přednosti posil z Mladé Boleslavi i perspektivu v červenobílém dresu. V čele s ofenzivním esem Ewertonem, jehož bohužel vyřadil zhruba na měsíc nešetrný faul v utkání se Zlínem. „Jestli není nejlepší, tak patří mezi tři nejlepší hráče do ofenzivy, které jsem trénoval,“ říká Jarolím.

Ewerton, jenž přišel do Edenu v létě, na sebe rychlostí, technickými finesami či tvrdou střelou strhává největší pozornost. Slavia musí hodně litovat toho, že kvůli zranění nebude k dispozici pro boje o postup do skupiny Konferenční ligy i domácí soutěž. Vždyť i pro zkušeného pětašedesátiletého kouče, jenž má na kontě dva slávistické tituly, bylo někdy zážitkem sledovat, co dovede. „Kolikrát se stalo i to, že udělal takové akce, že mu při herním tréninku všichni zatleskali,“ vzpomíná a lakonicky odpovídá na otázku, zda se na brazilského koumáka opravdu nedá připravit…

Zajímavé postřehy přidává také na adresu Juráska, který dvakrát skóroval v posledním ligovém utkání proti Zlínu. „Je to takový moravský lupínek,“ usmívá se Jarolím a vysvětluje, co tím myslí. Prozrazuje rovněž, že právě Jurásek mu na rozloučenou s Boleslaví věnoval netradiční a zároveň celkem praktický dárek. Dvaadvacetiletý bek či záložník umí být nadmíru platný, přitom z důvodu, který on, ani trenér Jindřich Trpišovský nechtějí rozebírat, nastoupil v minulých týdnech za béčko a nedostal se na soupisku pro zápasy s Panathinaikosem. Silnější pozici má na pozici levého obránce alespoň podle Trpišovského slov Oscar Dorley. „To je škoda, pro Oscara by se asi nešlo místo i jinde, dělali ho jako středopolaře,“ připomíná Jarolím.

Pokud jde o Filu, rozebírá možný důvod toho, že ač je typologicky jiní než další útočníci Slavie, nedostává tolik příležitostí. A přibližuje i rozmluvu, kterou s ním před odchodem do Prahy měl. Pokud jde o posledního do party Davida Douděru, prošel si už v Mladé Boleslavi podobnou „rekvalifikací“ jako Jurásek, tedy z křídelního hráče na krajního obránce. Byť ho pak Jarolímův nástupce Pavel Hoftych vrátil do zálohy. Adaptuje se Douděra obdobně i ve Slavii?