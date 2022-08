Kuchta s odvoláním neuspěl. Komise viděla i úmysl, trest prý odpovídá

Kuchta si v nastavení duelu, v němž Sparta nečekaně prohrála 1:2, ve vápně předkopl míč a podél obránce Filipa Prebsla se již k balonu nedostal. Situaci dohrál a trefil kopačkou Vliegena do hlavy. Od sudího Ladislava Szikszaye dostal nejprve jen žlutou kartu, po zásahu videorozhodčího a přezkoumání situace u monitoru byl ale vyloučen.

Jelikož Szikszay vyhodnotil Kuchtův zákrok v zápise o utkání jako surovou hru, mohl reprezentační útočník podle disciplinární řádu za tento druh prohřešku dostat trest v rozmezí od jednoho do šesti duelů a navíc pokutu až 50 tisíc korun. Disciplinárka mu před týdnem udělila téměř nejvyšší možný trest, neboť usoudila, že hráč mohl střetu své nohy s brankářem zabránit.

Baček: Bezohledný zákrok. Úmysl Kuchtovi nepřičítáme Video se připravuje ...

Letenským se zdál postih příliš vysoký a v pondělí se proti verdiktu odvolali k odvolací komisi. Argumentovali tím, že útočník, který přišel do Sparty v létě na hostování z Lokomotivu Moskva, rozhodně neměl v úmyslu Vliegena zranit, že neměnil dráhu svého pohybu, a že z podobných situací dává góly.

Odvolací komise ale potvrdila verdikt disciplinárky. „Odvolací komise v rámci zásady rychlosti řízení rozhodovala per rollam. Komise se zcela ztotožnila s důvody, které prvoinstanční orgán k tomuto rozhodnutí vedly. Dle názoru odvolací komise byl zákrok hráče Kuchty veden úmyslně a míra závažnosti zákroku plně odpovídá vynesenému trestu,“ uvedl na webu FAČR předseda odvolací komise Jan Malý.

Kuchta si již odpykal první pětinu z trestu v nedělním utkání v Českých Budějovicích, kde Sparta zvítězila 2:0. Poté, co neuspěl s odvoláním, by sparťanský útočník mohl po uplynutí poloviny trestu požádat disciplinární komisi o podmíněné odložení výkonu jeho zbytku nebo dokonce o podmíněné prominutí. V případě, že by Kuchtovi nevyhověla ani disciplinárka, chyběl by až do šestého kola a na trávníky by se mohl vrátit až na začátku září.