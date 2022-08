Další posila pro Plzeň. Po konci v Oviedu přichází křídelník Erik Jirka

Jirka během minulé sezony v Oviedu vstřelil jednu branku ve 20 soutěžních zápasech a už po roce s klubem rozvázal smlouvu. Předtím působil v Crvené zvezdě Bělehrad, jiném španělském celku Mirandés, polském Zabrze či Trnavě. Za slovenskou reprezentaci nastoupil sedmkrát a jednou skóroval.

„Jde o rychlostní typ křídelníka, který perfektně zapadá do našeho způsobu hry. Erik by navíc neměl mít problém s adaptací na nové prostředí, takže by měl rychle zapadnout do naší kabiny,“ uvedl Bílek.

„Vzhledem k tomu, že nás čeká náročný podzim, a to na domácí i evropské scéně, rozhodli jsme se náš tým posílit o dalšího velmi kvalitního hráče. Získali jsme na něj dobré reference také od našeho asistenta trenéra Marka Bakoše, který jej ještě coby hráč potkal během angažmá v Trnavě,“ dodal Šádek.