Mihálik se těší na Slovácko: Špice české ligy. Proč ho Plzeň nechtěla?

V Plzni se mu dveře do sestavy zavřely. Po vydařené přípravě to Ondřeje Mihálika (25) zklamalo. „Řekli mi, že bych neměl vytížení,“ uvedl útočník v rozhovoru pro web iSport.cz a deník Sport. Nové angažmá si našel rychle, na tři roky se upsal Slovácku. I s ním bude hrát evropské poháry. Začne však prestižní nedělní partií v Českých Budějovicích, kde v minulém ročníku hostoval.

Je rád, že konečně někam patří. Na delší dobu a s tím, že má kouč o jeho služby velký zájem. Pro Martina Svědíka se stává Ondřej Mihálik okamžitě jedničkou číslo jedna do útoku, v základu by měla čerstvá posila z Viktorie naskočit hned o víkendu na jihu Čech. „Jsem připraven,“ hlásí odchovanec Jablonce, jenž se zná s trenérem Slovácka z mládežnických výběrů.

Jste hodně zklamaný, že pro vás v Plzni nebylo místo?

„Samozřejmě to pro mě zklamání bylo a je. Příprava se mi podařila, ale od trenéra i od vedení přišla zpráva, že bych neměl nevytížení. Určitě by nebylo dobré, abych seděl poslední rok smlouvy na tribuně. Jakmile mi bylo oznámeno, že bude pro obě strany lepší, když si najdu angažmá, začal jsem hledat. Těší mě, že to dopadlo takhle. Zase jsem někde kmenový hráč a nemusím se bát, jestli půjdu na hostování anebo si budu hledat za půl roku nový klub.“

Zůstáváte fanouškem Viktorie?

„Stoprocentně. Vždycky jí budu fandit, když nebudu hrát proti ní. Po Jablonci, kde jsem se narodil, jsem našel v Plzni druhý domov. Budu se tam rád vracet. Neřeknu na Viktorku špatné slovo, i když to nedopadlo tak, jak bychom si já i klub přáli.“

Proč se s vámi po úspěšné přípravě nepočítalo do užší rotace Bílkova celku?