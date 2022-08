Malí, ale šikovní. Prckům v Česku velí Vlkanova, nejmenší má 160 centimetrů

Christian Frýdek chodí i přes nízký vzrůst ochotně do hlaviček • Michal Beránek / Sport

Vyrostl na 169 centimetrů, přesto vyhrál anketu deníku Sport Král ligových trávníků. Hradecký kapitán Adam Vlkanova je příkladem, že není třeba figura Hordubala, aby se z chlapce stal špičkový fotbalista. Srb Srdjan Plavšič je ještě o tři čísla menší, přesto mu Slavia vyplácí přes milion měsíčně. A nově zaujal ligu brněnský Musa Alli, chlapík, jenž měří pouhých 160 centimetrů.

„Každý hráč v lize by měl být něčím výjimečný. Ale my musíme přidat něco, co ostatní nemají,“ dumá Christian Frýdek, liberecký tahoun narostlý na 171 cm. Za první dvě kola pomohl Slovanu ke dvěma výhrám gólem a třemi asistencemi…

Právě on je společně s Vlkanovou či plzeňským klíčem k titulu Janem Sýkorou propagátorem toho, co by měl český fotbal změnit. Výška není všechno, i když už v mládeži mají spoří borci problémy. Například Vlkanova byl z Hradce v patnácti vyhozen, nezdála se jeho figura. Vrátil se oklikou a dnes si jej klub cení na 25 milionů korun.

„Malý hráč musí mít něco zvláštního, má prostě deficit,“ souhlasí se svým svěřencem kouč Liberce Luboš Kozel. „Největší problém je během přechodu z dorostu do chlapů. Také jsem to dostával pocítit. Navíc jsem hrál v Sokolově druhou ligu, která je ještě soubojovější než první. Občas to bylo hrozný,“ přiznává Michal Hlavatý, dnes záložník Pardubic, který má přes odchod z Plzně před sebou podle mnohých velkou kariéru. Nic na tom, že měří „jen“ 170 čísel.

Teď jde o to, co se skrývá pod slovem výjimečný. „Stejně jako všichni ostatní na tom musí být dobře pohybově a běžecky. To je základ, který nejde pominout. Ale tihle kluci prostě musí mít fotbal v sobě,“ vysvětluje Kozel.

Překlad je poměrně jednoduchý. Nakonec herní projev „prťavců“ bývá podobný. Najdete v něm chytrost (vlastně spíše vyčůranost), techniku, mobilitu, umění vyhnout se střetům. Souboje malí pánové absolvovat musí, ale až ve chvíli, kdy není zbytí. Jejich přednosti jsou jinde. Ostatně Messi a spol. to ukázali jasně.