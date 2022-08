Frýdek (23) v rozpuku: Přibral jsem čtyři kila na svalech. Sparta je sen

Máte návrat do Sparty jako jasnou ambici?

„Je to sen.“

Splní se?

„Uvidíme… (usmívá se) Zatím je to dobrý.“

Nedávno jste Spartu porazili. Je nyní zranitelná?

„Nedokážu to úplně porovnat třeba s tátovou Spartou, která každého válcovala. Já zažil jen dva tituly. V roce 2010 jsem podával balony na Letné, když dal Řepka Teplicím gól a slavilo se. Pak ještě v roce 2014. Předtím jsem byl moc malý. Ale víme, jaký tam je tlak. Já jsem byl v áčku vlastně dva roky a zažil jsem šest trenérů…“

Starší bratr šel stejnou cestou, rovněž se musel vykopat v Liberci. Je pro vás inspirací?

„Mám to tak. On odešel ze Sparty do Liberce na přestup, pak se vrátil. Zdá se mi, že u mě všechno do sebe taky zatím zapadá.“

Přitom jste tak odlišní, že?

„(usmívá se) Úplně. Brácha je vysoký, má 180 centimetrů, je to levák. My s tátou jsme prťaví, praváci, ofenzivní hráči, on defenzivní. On je důrazný, my ne, jsme úplné protiklady.“

Mydlil vás při fotbale, když jste byli kluci?

„Pořád. Jemu bylo dvanáct, mně pět - a stejně jsem na zahradě dostával.“

To jste byl o dost menší. Ale na to jste zvyklý, ne?