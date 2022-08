Nevyprodat Slavii? To budeme zklamaní, přiznal brněnský kouč Dostálek

Získává na svou stranu fanoušky, kteří mu nevěřili. Ani ve druhé lize, ani po suverénním postupu mezi elitu. Po zisku sedmi bodů ze tří utkání už je možná pro některé z nich král Richard. I když Richard Dostálek v sobě pocity většinou skrývá a nikdy nepodléhá euforii, vydařený start do sezony ho viditelně těší. A netváří se, že by to byl pro něj absolutní šok. „Mužstvo navazuje na loňskou sezonu. Všichni hráči odvedli v týdenním procesu naprosto skvělou práci,“ uvedl kouč Zbrojovky po vítězství nad Mladou Boleslaví 3:1.

Jak se rodil triumf nad Hoftychovou partou? V první půli jste se nemohli v útoku prosadit.

„Měli jsme dobře poskládané mužstvo nebo ofenzivy i defenzivy, jen nám úplně nevyhovovalo tempo. Potřebovali jsme, aby se hrál trošku hurá fotbal nahoru dolů. Nedostali jsme se do toho. Malinko nás srazila inkasovaná branka a do konce poločasu už jsme neplnili nastavený plán.“

Byl klíčový nástup náhradníků Hladíka a Fouska?

„Udělali jsme personální změny, malinko jsme pozměnili taktiku bránění soupeřových středových hráčů. Oba dva (Hladík a Fousek) do zápasu dobře nastoupili. Jedno střídání bylo vynucené. Alli odcestoval do nemocnice s otřesem mozku. Udělali jsme hned dvojí, abychom oživili kraje. Odnesl to Kuba Přichystal. Nešel dolů kvůli výkonu, ale potřebovali jsme tam dostat tyhle dva hráče. Michal Ševčík se přesunul na křídlo, kde měl víc prostoru pro svou kreativitu. Pomohlo mu to. Měli jsme daleko větší počet střel na branku, ze kterých vyústily góly. Jsme rádi, že se střídání podařilo.“

Co jste říkal v poločase?

„Potřebovali jsme hráče zklidnit. Nabádali jsme je, že se zápas dá vyhrát. Hlavně jsme chtěli líp obsadit střed pole a sbírat víc odražených míčů. To se Součkovi s Texlem začalo dařit. Ve středu hřiště se nebáli hrát, což bylo fajn. Středovou formaci soupeře jsme potom začali přehrávat. Tím pádem vzniklo víc prostoru pro kreativní hráče. Michal Ševčík si ho dobře hledal.“

Opět vás táhli Michal Ševčík s Jakubem Řezníčkem. Jak významný je jejich přínos?

„Jejich spolupráce funguje. Je potřeba, aby jim pomohl zbytek mužstva. To se podařilo. Řezňa je silný v osobních soubojích, pral se dobře s přesilou stoperů. Dokázal na sebe upoutat jejich pozornost a ty balony uhrát. To je úkol lídra. Je jenom škoda, že našim podhrotovým hráčům potom docházely síly a nedokázali ho líp doplnit. Řezňa je natrénovaný, zvládne hrát v tempu i devadesát minut. Někdy není důvod ho střídat. Byl jednoznačně platný. Ale je třeba říct, že za výsledek je zodpovědné celé mužstvo. Od Berkyho (brankáře Martina Berkovce) po posledního hráče na lávce, který se nedostal do hry. Všichni odvedli v týdenním procesu naprosto skvělou práci. Konkurence hráče posouvá. Poděkování patří všem, ne jen těm jedenácti, kteří slízli smetanu, protože byli na hřišti.“

Jak dlouho udržíte špílmachra a střelce Ševčíka?

„Jsme rádi, že se Michalovi daří. Podporujeme ho. Přejeme mu štěstí a zdraví k narozeninám, (v sobotu měl 20 let), je to krásný věk. Je luxusní, že má po třech kolem tři branky. Ale v úterý dostane za uši a bude se muset poctivě chystat skoro čtrnáct dní na další mistrák. Pauzu nevítám, chtěli jsme držet rytmus. Musíme najít model, který bude funkční. Jestli byl, to zjistíme až po zápase se Slavií.“

Jste spokojený se záložníkem Filipem Součkem, posilou ze Sparty?

„Výborně zapadl do mančaftu i do kolektivu. Kluci ho hned vzali. Mančaft opravdu tvoří partu, netvoří se skupinky. Kluci jsou nastavení na vlně euforie, kterou přenášejí svou výkonnost z minulé sezony do té nové. Víc si užívají zápasů na prvoligové úrovni. Filip odehrál zajímavý zápas do ofenzivy, dokázal vytáhnout několik krásných tahových akcí od vlastního vápna až po soupeřovo. Dal gól, byl v prostoru, kde měl být. Výborné.“

Následující duel v Plzni vám byl odložen. Pak hostíte Slavii. Bude plno?

„Když nebude vyprodáno, budeme zklamaní.“

