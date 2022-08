SESTŘIH: Dynamo - Slovácko 2:2. Bod pro hosty, Mihálik má dvě asistence

Fotbalisté Slovácka ve třetím kole první ligy v Českých Budějovicích zachránili remízu 2:2 a v sezoně nejvyšší soutěže udrželi neporazitelnost. V úvodu poslal hosty do vedení Patrik Brandner, Jihočeši ještě do přestávky vyrovnali díky Lukáši Čmelíkovi a na začátku druhé půle ho napodobil spoluhráč Michal Škoda. V 83. minutě vyrovnal střídající Vlasij Sinjavskij, když už Českobudějovičtí dohrávali bez vyloučeného náhradníka Nicolase Pennera. Dvě asistence zapsal hostující Ondřej Mihálik, který do klubu přišel z Plzně teprve před pár dny.