Klíčový záběr chyběl, šéf TV se brání: Nejsme sudí. Pomohlo by vyzvání VAR

Proč v přímém přenosu O2 TV Sport nebyl zveřejněn záběr usvědčující z faulu Matěje Ryneše, nikoliv Jana Sýkoru? Na to se po zápase Hradce Králové s Plzní (1:2) ptají fanoušci a na sociálních sítích televizní stanici za to „nakládají“. Důvodem je, že video, které vneslo do hojně propíraného případu světlo, bylo pořízené reverzní kamerou. S tou režisér při opakovaných záběrech běžně nepracuje. Prostě to není zvykem. Navíc se všechno děje v rychlosti, není čas detailně zkoumat všechny obrazové výstupy z kamer. „Nejsme rozhodčí,“ brání své lidi Marek Kindernay, výkonný ředitel O2 TV.

V inkriminované chvíli došlo na hřišti během pár vteřin k více důležitým událostem. V devětadvacáté minutě duelu domácího Hradce Králové s Plzní za nerozhodného stavu 0:0 nejprve ke střetu Ryneše se Sýkorou, z následné protiakce k „červenému“ faulu Smrže na Chorého. Režisér musel do přenosu vměstnat vše podstatné.

V případě souboje Ryneše a Sýkory použil záběry z klasických kamer, které se běžně využívají pro tzv. opakovačky. A ty usvědčovaly z faulu plzeňského hráče. Proto ve studiu O2 TV Sport trenér David Holoubek mluvil o vážném pochybení hlavního rozhodčího Tomáše Klímy.

„Záběrů máme k dispozici celou řadu ze všech kamer. Je na režisérovi, které použije. Zcela logicky zvolil dva nejprůkaznější pohledy z detailních kamer, z kterých opakovačky vypadají nejlépe. Navíc v tu chvíli se zdálo, že fauluje Sýkora. Proto neměl důvod se tím dál zabývat, musel rychle pracovat i s faulem Smrže,“ vysvětluje speciálně pro iSport.cz Marek Kindernay, výkonný ředitel O2 TV.

Materiál, který usvědčuje z faulu Ryneše, byl zachycen reverzní kamerou. Vzhledem k (ne)kvalitě obrazového záznamu s ní režisér přenosu při opakovačkách nepracuje.

„Nikde na světě se pro opakované záběry reverzní kamery nevyužívají. S režisérem jsem o tom dnes mluvil. Musím se ho zastat. Není jeho vinou, co z toho vzniklo. Do přenosu dal z jeho pohledu nejprůkaznější materiál. Je potřeba si uvědomit, že my nejsme rozhodčí. Úlohou režiséra není zkoumat záběry, takovou roli nemá. Od toho je VAR,“ praví Kindernay.

Čistě hypoteticky, obrázky z reverzní kamery by se v televizi objevily ve chvíli přezkumu. Pokud by Klímu vyzval VAR Václav Štěrba k prohlednutí záznamu, režisér by okamžitě věděl, s jakými záběry pracuje. A mohl by jet střihnout do přímého přenosu. Tedy i sekvenci zachycenou reverzní kamerou.

„Ano, pak by to pro něj bylo jednodušší. Ihned by mohl zareagovat. Obecně si ale myslím, že v těchto situacích, které mají přímý dopad na vývoj utkání, by rozhodčí měl dojít k obrazovce,“ předkládá návrh Marek Kindernay.

