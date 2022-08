Velký návrat do Ďolíčku. Morávek se těší na českou kabinu, má ale deficit

Jan Morávek se po 13 letech vrací do Bohemians • Sport

Jan Morávek se vrací do Bohemians

Jan Morávek podepsal v Bohemians smlouvu do konce června 2023

Jako mladík dal slib, který po třinácti letech dodrží. Fotbalový záložník a bývalý reprezentant Jan Morávek se vrací do Bohemians, kde podepsal smlouvu do konce června 2023. 32letý vršovický odchovanec odehrál poslední dekádu v Německu, bundesligu hrál za Schalke, Kaiserslautern a Augsburg.

Jan Morávek.

Spousta skvělých přihrávek.

Posadí vás na zadek…

Tak se zaplněný Ďolíček loučil se svým nejlepším odchovancem za posledních 15 let. Psal se červen 2009. Bohemians tehdy sice hráli jen druhou ligou, ale i tak měli fotbalistu, který Česko přerostl. V závěru posledního zápasu ho vystřídal Ivan Trojan a tehdy stále ještě teenagera Jana Morávka vyprovodil na cestu do Německa vlastním chorálem.

Už tehdy říkal, že se vrátí a jako chlap drží slovo. Ještě při červnové návštěvě ve Vršovicích říkal, že chce pokračovat za západními hranicemi. Plán trval i po vypršení smlouvy v Bavorsku, nakonec se ale v pondělí dopoledne zapojil do tréninku s Bohemians a večer podepsal smlouvu.

„Čas čekání a spekulací byl dlouhý. Už nešlo dál čekat a byli jsme rádi, že byla možnost vrátit se domů. Využili jsme, ale vím, že mě čeká těžká dřina. Jsem prostě šťastný, že si budu moct užívat českou kabinu i známé tváře,“ těší se Jan Morávek.

Jakou roli bude mít? To v Ďolíčku řeší za pochodu. Někdejší reprezentant absolvuje první tréninky podle informací Sportu ve volnějším režimu, takže v sobotu proti Hradci se ho fanoušci dočkají maximálně na tribuně. Potřebuje čas dohnat tréninkový výpadek a samozřejmě se sžít s novým týmem.

A zřejmě to bude platit i naopak. „Klokani“ na úvod sezony skáčou tak vysoko, že vedou ligu. S pro soupeře velice nepříjemným, ale vysoce efektivním fotbalem nasbírali ve třech kolech sedm bodů a to ještě s Baníkem ztratili dvougólové vedení. Vpředu útočí sehraná trojice Puškáč, Květ, Hronek.

Minimálně Květa ale čeká pauza kvůli disciplinárnímu trestu, hroťák Puškáč zase laboruje se zdravotními problémy. Bude Morávkova pozice v ofenzivním trojzubci, nebo o něco hlouběji, třeba na místě Ondřeje Petráka? To se teprve uvidí. Záležet bude samozřejmě i na zdraví, které ho často brzdilo v kariéře. Do Prahy ale měl dorazit stoprocentní.

„Zdravotně jsem v pořádku. Co se týče kondice, tak tam jsem v deficitu. Ale s trenérem budeme komunikovat na denní bázi a uvidíme, jak dlouho to bude trvat. Možná dva týdny, možná měsíc, ale já nejlíp znám své tělo a řekneme, kdy bude nejlepší čas, abych klukům pomohl,“ říká navrátilec do Vršovic.

O jednoho z nejslavnějších odchovanců minimálně tohoto tisíciletí stáli v Ďolíčku dlouho. „Pokud se nabídne možnost podepsat Honzu Morávka, uděláme všechno, aby se tu objevil. A nejde jen o Honzu,“ prohlásil už před ligou sportovní ředitel Bohemians Miroslav Držmíšek.

Teď majitele 185 bundesligových startů a autora 14 branek opravdu podepíše. A v Ďolíčku mají další důvod k oslavám.