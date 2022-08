Dánská kúra funguje. Höjer začíná dokazovat, že se Rosický nespletl

Rosický se (ne)pletl Představy o tom, co všechno Casper Höjer nabídne Spartě, byly po jeho příchodu do Prahy možná až přehnané. Na severu Evropy vynikal produktivitou, dánští novináři jej přirovnávali k Vladimíru Coufalovi a sportovní ředitel Tomáš Rosický tajně doufal, že konečně našel kvalitního beka, který vytře ostatním zrak. Jenže brzké zranění bylo pro rodáka z Kodaně nárazem do zdi. A návrat na trávník za vlády Pavla Vrby byl kostrbatý. Dnes sedmadvacetiletý Dán vypadá možná lépe než loni v létě. Směrem do obrany si odvede svoje, slušně kope standardky a začíná sbírat góly i asistence, jako měl zvykem v Superlize. Zkrátka až teď vše nasvědčuje tomu, že se Rosický při cestách po Skandinávii nespletl.