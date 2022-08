Nenápadná jistota Sörensen: přišel do Sparty a válí. Zapadl dobře, říká Priske

V zápase Sparty s Olomoucí vystřídal Adama Karabce Jakub Jankto, který naskočil do prvního zápasu za letenský tým • Pavel Mazáč / Sport

Sparťanský útočník Lukáš Juliš poté, co neproměnil proti Olomouci penaltu • Pavel Mazáč / Sport

Nová posila Sparty do obrany Asger Sørensen • AC Sparta Praha

Když ho Sparta představila jako další novou letní tvář, fanoušci si vyměňovali zmatené pohledy. „Kdo to je?!“ vrhali po sobě na sociálních sítích otazníky. Nyní, po čtyřech startech Asgera Sörensena v rudých barvách, už to moc dobře vědí. Vytáhlý stoper z Dánska se na Letné okamžitě rozkoukal a podává vysoce spolehlivé výkony. „Myslím, že to je možná nejlepší vlastnost Asgera. Umí se skvěle adaptovat v novém působišti,“ chválí trenér Brian Priske.