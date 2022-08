Dal jsem góóól! A jéje, Hradci… Pilař slavil, pak zpátečka. Co na to Siegl?

Bylo to opojení, které může ve fotbale přinést jen jedno: gól. Góóól! Václav Pilař ho právě prožíval na plné pecky: jen co plzeňský záložník zblízka sklepl míč do sítě Hradce Králové, projelo jím jak elektrický výboj a rozeběhl se ke klubku spoluhráčů. Vždyť díky němu Viktoria strhla v sobotním ligovém zápase vítězství na svou stranu (2:1). Jenže zničehonic Pilař zatáhl za ruční brzdu emocí a vyměnil je za jasné gesto: Pardon, já (už) neslavím. Skóroval přece proti svým, tedy mateřskému klubu, z něhož se odrazil na vrchol. „Byla to jednoznačně přirozená reakce,“ vrací se k začátku „oslavné akce“ ve speciálním videu bývalý špičkový kanonýr Horst Siegl a zmiňuje i jiné hráče.