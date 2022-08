Baníkovský klenot Jaroň: kartáč z Valašska se světovými fitness daty

Jako byste vrátili Milana Petrželu o pár let zpátky. Ležérní háro, díky kterému se zrodila přezdívka Kartáč; něco málo přes šedesát kilogramů; rychle kmitající nožky; nadstandardní míčová technika; správně drzé sebevědomí; pozice kdekoli v ofenzivě, nejčastěji ovšem napravo.

Čím se české veřejnosti do paměti zapsal nyní devětatřicetiletý mazák Slovácka, tím vtrhl na prvoligovou scénu ostravský Petr Jaroň, jenž na konci srpna oslaví jednadvacáté narozeniny.

Po posledním utkání proti Zlínu (3:1), které rozhodl gólem a asistencí, za což ho deník Sport vyhlásil díky vysoké známce osm Mužem kola, jej začali registrovat i jinde než ve Slezsku. Zvlášť když nechybělo moc a Jaroň ovládl také iSport Index. Jen brněnský Michal Ševčík byl o fous lepší.

„Z analýzy utkání se Zlínem vychází, že má fitness data srovnatelná s top úrovní na světě,“ píše na Twitteru David Oulehla, asistent kouče Pavla Vrby.

A taky muž, který je do moderních technologií v dobrém slova smyslu blázen. Možná i díky tomu, že absolvoval například stáž v Bayernu či Ajaxu.

Osmatřicetiletého trenéra fascinují čísla, práce s drony, rád se dívá na hodnoty hráčů z vyspělých evropských lig, aby mohl posunout ty vlastní. Třeba právě Jaroně nebo Daniela Smékala, jehož si chtěl Oulehla už kdysi přivést na Žižkov.

Mimochodem, o stejně starého útočníka Smékala má eminentní zájem Třinec. Nedaleký druholigista by chtěl jednoho z nejrychlejších hráčů FCB získat na půlroční hostování, slibuje i vytížení. Baník však talent (zatím) pouštět nechce, protože je stále zamotaná situace okolo Ladislava Almásiho.

Zpátky k Jaroňovi, přesněji k Petru Jaroňovi. Jeho dvojče Marek totiž na Bazalech figuruje také. Na společnou prvoligovou čtvrthodinku v květnu v Plzni už nezapomenou, po letní přípravě byl ale Marek přeřazen zpátky do béčka. Nikoli však proto, aby je Vrba rozpoznal, jak dřív vtipkoval.

„Nemáme v plánu obarvit se,“ směje se Petr. „Je pravda, že kluci si dělají srandu, že v poločase se můžeme vyměnit, do hry půjde čerstvý Jaroň a nikdo to nepozná. Ale nevím, zda by to prošlo, každopádně doufám, že společné starty budou přibývat. Chce to jen čas,“ dodává zkušenější z dua s tím, že brácha hrál ještě loni na podzim divizi za Vítkovice. Už tak jde o raketový vývoj kariéry.

Přitom nejde o úplně klasický produkt z ostravské líhně. Jaroň pochází stejně jako Milan Baroš z Valašska. Než se zabydlel v Baníku, prošel Choryní, Juřinkou, Valašským Meziříčím, Hlučínem a Dětmarovicemi. V minulém ročníku se za rezervu v MSFL trefil sedmnáctkrát, nejen tím bylo jasné, že už nutně musí hrát profesionální soutěž. Třetí ligu přerostl, dostal se do nároďáku.

Prostějov s hostováním neuspěl, do kádru áčka si ho vytáhl Ondřej Smetana, ale za pořádnou důvěru může děkovat až Tomáši Galáskovi. Nadstavbu ve skupině o titul proti elitním soupeřům strávil Jaroň v základní sestavě, tahle měsíční zkušenost mu dala víc než x předchozích let. S minutami rostlo sebevědomí i výkonnost, až v sobotu ve čtrnáctém startu však zapsal první body.

Baník - Zlín: Jaroň se prohnal přes Simerského, Buchta doklepl do odkryté sítě. 3:0! Video se připravuje ...

„Je budoucností českého fotbalu. Rychlý, dynamický, nadstandardní,“ chválí někdejší fotbalista Petr Mikolanda. „Musí hrát. A sbírat asistence a góly. Křídla neustále velebíme a hladíme, proto musí rozhodčí dávat červené karty, aby se tito mladí kluci nebáli hrát fotbal,“ myslí si.

Jaroň strach nemá. Překvapilo, že po solidní přípravě (včetně Celtiku, kde Tijanimu nahrál na gól) ligu začal na lavičce. Brzy však realizační tým pochopil, že v kádru není na stranách navzdory letním příchodům dvou Balkánců takový luxus, aby šikula ve formě pouze vysedával.

Chybět by neměl ani v sobotu proti Teplicím, ani za měsíc v baráži reprezentační jednadvacítky proti Islandu. „Je to zajímavý hráč z vlastní líhně, uvidíme, co z něho bude,“ usmívá se Vrba.