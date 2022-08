Sbohem! Hancko míří do Feyenoordu, Sparta dostane až čtvrt miliardy

Mluvilo se o tom prakticky celé léto, nyní se to stává realitou. Stoper Dávid Hancko podle informací redakce iSport.cz opouští Spartu a míří na přestup do Feyenoordu. Téměř jistě nenaskočí už do sobotního duelu Pražanů v Mladé Boleslavi. Letenští za slovenského reprezentanta vyinkasují osm milionů eur (zhruba 200 milionů korun), další dva miliony eur (asi 50 milionů korun) je pak v dosažitelných bonusech.