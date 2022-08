Hancko musí být Spartě vděčný, ale splácel jí to. Byl to lídr, říká Siegl

„Hanci, zůstaň!“ Tahle prosba se mnohohlasně nesla z letenských tribun po posledním ligovém zápase s Olomoucí. Prosba sparťanských fanoušků však nakonec nebyla vyslyšena: obránce Dávid Hancko se stěhuje do Feyenoordu Rotterdam za 200 milionů korun (s výhledem na zisk dalších 50). „Nechci říct, že to byl srdcař, na to byl v mužstvu krátce, ale vybudoval si pozici i u diváků. Byl to lídr,“ ohlíží se za působením slovenského obránce ve speciálním videu bývalý slavný sparťanský kanonýr Horst Siegl.