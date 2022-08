Trefilův debut: skvělý zákrok, pak smolné góly. Smíšené pocity, uvedl

Sigmě se v předposledním utkání na Letné zranila gólmanská jednička Matúš Macík, a protože kotník trápí i talentovaného Tadeáše Stoppena, přivedla na začátku minulého týdne Viléma Fendricha.

Hurá akce a rychlý podpis z důvodu rozšíření brankářského týmu byl vzhledem ke dvěma profesionálním soutěžím v Olomouci pochopitelný.

Mezi tři tyče se však proti Slovácku postavil debutant Jakub Trefil, jednadvacetiletý odchovanec, jenž sezonu začal v druholigovém béčku. Dvěma nulami si řekl o šanci, už ve čtvrtek bylo jasno.

„Bylo to jednoduché rozhodování. Fendrich přišel na začátku týdne, byl bez zápasu a bez tréninku. Tomáš Digaňa sice přicházel v létě s vizí dvojky, ale neměl za sebou ostrý zápas, zato Kuba v béčku podával dobré výkony,“ vysvětloval kouč Václav Jílek.

Debut odstartoval skvěle, když náramně vytlačil Hofmannovu hlavičku po standardce. Úžasný reflex proti ráně zblízka, k tomu nadstandardní nákop a rozehrávka nohama.

„Jenže nakonec mám smíšené pocity,“ vykládal. „Ligová premiéra je splněná meta, kterou jsem si jako mladý vysnil. Navíc doma to pro mě bylo speciální, ale po povedeném prvním poločase jsem si to představoval jinak,“ hodnotil Trefil.

Smolný byl zejména druhý gól, kdy ostrý centr vyrazil přímo k Liboru Kozákovi. „Bylo to hrozně těžké, protože jsem nevěděl, co je za mnou, přitom jsem do balonu musel skočit. Pak se ještě střela otřela o Vrašťu (Lukáše Vraštila), byla to pro ně šťastná branka,“ popisoval.

Olomouc – Slovácko: Zlepšený výkon hostů přinesl obrat ve skóre na 2:1 po dorážce Kozáka Video se připravuje ...

Pro Trefila šlo o velkou školu, soupeř z Uherského Hradiště předvedl ve druhé půli s nástupem zkušených žolíků obrovskou kvalitu. O standardkách zahrávaných Markem Havlíkem se mu možná bude chvíli zdát...

„Ty jo, je to složité bránit. Kope to fakt dobře, potvrdil, že levačku má výjimečnou. Na centry se chodí těžce, protože jsou to rány. Skoro takové jako byste stříleli,“ složil nadějný gólman kompliment rozdílovému borci duelu.

Zda na něj trenér brankářů Tomáš Lovásik vsadí i příště proti Hradci Králové, se teprve uvidí. Každopádně není důvod nic měnit a mládežnického reprezentanta nezahrnout důvěrou, byť Slovák Digaňa s přehledem zvládl sobotní utkání za rezervu v Prostějově (3:1). Macík má zranění na déle.