Trpišovský: Tecl je varianta na Raków. Sor do Genku? Teď bych neprodával

„Měli jsme vynikající pohyb a efektivitu, dařilo se nám od začátku zápasu vytvářet šance, celkově jsme díky našemu pohybu začali hodně nátlakově. Z toho vzniknul i první gól, po takovém našem přepnutí po ztrátě míče, poločas nakonec vyústil ve dvoubrankové vedení, což pro soupeře bylo hodně složité. Ale my nechtěli slevit z tempa, vytvářeli jsme si další situace, přidávali další góly. Jsem rád za takový týmový výkon, který byl lepší než v minulých zápasech, těší mě i návštěva a kulisa,“ hodnotil to Trpišovský spokojeně.

Zamotal vám Stanislav Tecl hlavu kvůli rozhodování o sestavě pro čtvrteční odvetu s Rakówem?

„Jsem hlavně rád za Standu, že svoje úsilí, které dává ve prospěch týmu, zúročil. Nejde jen o fotbalové věci, ale i o takové mentální, vůdcovské, které nejsou vidět, ale Standa s tím pracuje v týdnu, třeba po nepodařeném zápase. Kritika na něj je někdy přehnaná, stojím si za tím, že je to nadstandardní ligový útočník. Teď mu to tam spadlo, bude se o něm mluvit dobře. Někdy ale předvede dobrý výkon, i když gól nedá, podle toho je však hodnocený. Se Standou byl ale tým vždycky úspěšný. Je to pro nás dobře směrem ke čtvrtku při absencích některých útočníků, i jemu to pomůže, protože je to hráč, který má na prvním místě úspěch Slavie, hodně se trápí tím, když se nám nedaří jako třeba naposledy. Jemu to pomůže v rozpoložení a my jako trenéři máme další možnost.“

Mluvilo se taky o jiném hráči, o Davidu Juráskovi, kterého jste minule s Rakówem úplně vynechal, i když se nabízelo jeho střídání za zraněného Oscara. Bude mít po dalším dobrém výkonu větší šanci zahrát si i v Evropě?

„My to s Davidem probíráme, ví, proč to je. Výkon hráče má vždy dvě stránky. Jedna je ofenzivní, tam je rozdílový, má neskutečnou kvalitu, nadstandard, to víme. Na druhé straně je defenziva, on sám to ví, pracujeme na tom, protože některé situace od něj nejsou ideální, a nebylo to ani proti Pardubicím. Jestli soupeř něco měl, tak po jeho straně. David je zajímavý a cenný hráč, má pro nás hodnotu a věříme mu, v ofenzivě je to už teď špička ligy, ale bereme v potaz i to, jací křídelní hráči soupeře proti nám nastupují, a to jsou věci, proč někdy v Evropě šanci nedostane.“

Řeší se taky nabídka na Yiru Sora, jak se to má s jeho případným přestupem do Genku?

„Má to dvě roviny. První je, že si Yira při tréninku střelby poranil tříslo, vyšetření odhalilo drobnější zranění, odletěl s námi tenkrát na třetí předkolo do Atén, aby to přesto zkusil, absolvoval předzápasový trénink s prášky na bolest. Pořád ho to ale bolí. Vedli jsme s ním nicméně dialogy, aby se dal dohromady na čtvrtek, šance je. Co se týče nabídky, máme ji, vedení o tom jedná, ale je to hráč, který je tu teprve půl roku a má obrovský potenciál. Je to klenot, ofenzivní hráč, který neukázal všechno, co umí. Podle mě by hráč, který tu neodehrál ještě ani sezonu, neměl odcházet. Ale člověk míní, život mění, někdy to chce ten hráč, někdy agent, někdy je tak dobrá nabídka… Uvidíme, kde se zastaví nabídka Genku. Yira má neuvěřitelný potenciál, je jasné, že ho jednou budeme muset prodat, ale chci, aby to bylo za co nejlepších podmínek a ve správnou chvíli.“

Co chce Sor?

(úsměv) „Od něj máme signály, že se chce dát hlavně dohromady na čtvrtek.“

Ještě jedno téma po Rakówu: moc cizinců, málo týmového pojetí. I proto jste takhle reagoval proti Pardubicím, proti nimž jste nasadil pouze tři zahraniční hráče?

„Především si myslím, že v sestavě by měli být hráči, kteří jsou schopní odvést co nejlepší výkon. Mentální, běžecký, fotbalový… Díváme se hlavně na to, aby sestava byla složena co nejlíp z hráčů, kteří se chtějí rvát za Slavii, je nám jedno, jestli je to cizinec, nebo ne, kolik mu je let. Spíš jde o to, že na některých hráčích je znát, že jsou tu delší dobu, jsou schopní hrát i ve chvílích, kdy se věci nedaří. S tím především to souvisí, tedy s vazbami, třeba teď mezi Lukášem Masopustem a Standou Teclem. Obměna v týmu je celkově obrovská, v kádru je spousta kluků, kteří tu nejsou ještě ani rok, na to musíme dávat pozor, aby v zápase bylo dost hráčů, kteří si budou umět vyhovět, pomoct si. Vždycky ale budeme dávat do sestavy ty nejlepší a ty, co se chtějí rvát. Na to jsme proti Pardubicím reagovali.“