Nechtěný Kozák a Svědíkovo ego: Je skvělé, že se trenér přiznal, říká Brabec

Bylo to vystoupení, jaké je v českém fotbale výjimečné. Trenér Slovácka Martin Svědík se po výhře v Olomouci (2:1) v dlouhém monologu svěřil s tím, že byl proti letnímu příchodu střelce vítězného gólu Libora Kozáka a celkově situaci nezvládl. „Mám svůj podíl na tom, že Libor hrál tak, jak hrál. Je to moje chyba. Od prvopočátku jsem nedokázal potlačit ego, nebylo to vůči němu fér,“ řekl před novináři a dodal, že v sobotu před utkáním si s 33letým útočníkem vše vyříkali. „Je skvělé, že s tím šel Martin takhle ven,“ říká ve speciálním videorozhovoru někdejší vynikající obránce a nyní také kouč Erich Brabec.