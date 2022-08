Svědík vs. Kozák: spor zažehnán. Moje chyba, nepotlačil jsem ego, řekl kouč

Dvacet minut před koncem si Libor Kozák v šestnáctce našel brankářem Jakubem Trefilem vyražený míč a pohotově, byť vzhledem k teči se štěstím, jej z první vrátil do brány. První trefa pro ostříleného bombarďáka po návratu z Maďarska, navíc tříbodová, a v očích štěstí, úleva, obrovská radost.

A nejen u něj a spoluhráčů, kteří se kolem něj včetně náhradníků okamžitě shromáždili, ale také u realizačního týmu. Kouč Martin Svědík velmi emotivně slavil, na tiskovce pak ze sebe potřeboval dostat pocity z posledních týdnů spojené právě s Kozákem.

„Mám svůj podíl na tom, že Libor hrál tak, jak hrál. Je to moje chyba, bylo to o komunikaci, o důvěře, beru to jednoznačně na sebe,“ začal Svědík mluvit a novináři zpozorněli.

A pokračoval. „Jak jsem náročný na hráče, tak musím být i na sebe. Už to ve mně leží dlouho, tak vám to řeknu... Libora jsem neměl na seznamu posil, od prvopočátku jsem nedokázal potlačit ego. Nebylo to vůči němu fér. Chybami se člověk učí, v sobotu jsme měli rozhovor, kde jsme si všechno vyříkali. Ulevilo se mu. Vedení ho udělalo, takže mým úkolem je dostat ho do formy a připravit ho psychicky i fyzicky. Měl jsem mu víc pomoct, ale má mou plnou podporu,“ doplnil kouč.

Takhle upřímný monolog nikdo nečekal, byť se dlouhodobě šuškalo o tom, že Svědík chtěl za Václava Jurečku a Rigina Ciciliu typologicky jiného hroťáka. Dočkal se až s příchodem Ondřeje Mihálika, jenž v Olomouci vyrovnal. Posila z Plzně šla do hry v pauze společně s Milanem Petrželou a Markem Havlíkem – a začal úplně jiný duel oproti úvodní půli.

Sigma proti odpočinuté obrovské kvalitě nestíhala, klasicky se zbytečně zatáhla a čekala na smrt. Ta přišla z Kozákovy pravačky. Slovácko shráblo tři body a chystá se na čtvrteční mač ve Švédsku.

„Jsem rád, že jsme si s trenérem všechno vyříkali. Nebyl to jednoduchý rozhovor, ale o to upřímnější. Vyčistil se vzduch, našli jsme společnou řeč, což je nejdůležitější. Postavili jsme se k tomu oba správně, jsem rád za důvěru a za to, že jsem ji splatil,“ popisoval.

Na dotaz, zda by do Uherského Hradiště přišel, kdyby dopředu věděl, že ho trenér nechce, příliš odpovídat nechtěl. „Už bych to nerozebíral. Samozřejmě asi žádný hráč by nešel někam, kde vás vyloženě nechtějí... Roli hrálo víc věcí, pro mě je podstatné, že se jede dál. Beru to tak, že jsem chtěný a i já tady chci být dál. Ve čtvrtek máme jasný cíl,“ usmál se spokojený Kozák.

To na domácí straně byla pachuť. Hanáci prohráli potřetí za sebou, úvodní vítězství na půdě ostravského Baníku totálně devalvovali. „Jsem strašně zklamaný, že soupeř nás předčil v soubojích, nasazení a důrazu. Nechodíme do míče jako zvířata, musíme s tím něco udělat,“ řekl naštvaně kouč Václav Jílek.

