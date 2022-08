Slavia v Brně: parní válec se rozjel. A pokazil to Ousou, nebo rozhodčí?

Po prohře s Hradcem Králové 0:1 v prvním ligovém kole měli „sešívaní“ těžkou hlavu ze své produktivity a z celkového výkonu, kterému scházelo snad komplet všechno, jen bohužel ne úlety vlastní obrany. Ty se ještě promítly do zápasu se Zlínem a taky do poměrně divokého duelu v Jablonci, jenže tou dobou už se aspoň odšpuntoval útok. A v posledních dvou kolech se pak zdál favoritův výkon vůbec vyladěný. Celkových osmnáct vstřelených branek je důkazem hromové produktivity, defenziva je dvakrát po sobě neprostřelená.

„Sešívaní“ ještě před utkáním vypustili ven video z velmi pokaženého duelu v Čenstochové, na němž Peter Olayinka plamenně spílá mužstvu a nabádá ho, aby se sebral v odvetě k otočce. Všichni víme, jak to nakonec dopadlo. V kontextu nejen utkání v Brně je patrné, jak energicky a svědomitě si Olayinka uvnitř ambiciózního celku počíná, skoro kapitánsky, navzdory tomu, že sám třeba zvažuje zahraniční angažmá a jednou už mu to málem vyšlo. Nigerijský záložník je jedním z těch, o které se tým může opřít, ačkoliv Olayinkova výkonnost tu a tam vzbudí pochybnost.

Solidní standard

Když si odmyslíme, jak rychle vzalo utkání za své, a že to nejspíš mnoha brněnským fanouškům sebralo jakékoliv natěšení, mělo utkání velmi solidní standard. O to se postarali domácí pořadatelé, kteří dokázali ze zápasu „vyrobit“ šlágr a zaplnit Srbskou, přidala se hvězda MMA Jiří Procházka, a pak se hrálo sice ne podle domácího přání, ale i tak to mělo šmrnc, výkon Slavie rozhodně – ne ovšem brněnské příznivce – pohladil. Každý ví, že to není lehké, ale je to návod pro všechny ligové kluby, aby ze svých domácích zápasů uměli vytřískat maximum a popularizovat ligu. Výsledek nevýsledek.