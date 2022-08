Trpišovský: Červená, jakou jsem ještě neviděl. Brněnský Ševčík je geniální

Zaskočilo vás, jak sudí rozhodl?

„Hodně mě překvapilo. O to víc, když jsem to po zápase viděl ze záznamu. Musíme počkat, co řekne komise rozhodčích. Za mě je to škoda. Rozhodčí pískal dobře a pak do toho vstoupil touto věcí. Je to trošku kaňka. Nechci to moc rozebírat. Pokud nejde o brutální hru, snažím se tomu vyhnout. Ale červenou za takový moment jsem ještě nezažil. Zvlášť když do toho vstoupil ještě VAR.“

Co říkáte na výkon a výsledek?

„Jsem spokojený, že jsme to zvládli vítězně a myslím, že i po dobrém výkonu. Dali jsme čtyři góly soupeři, který měl hodně bodů a vypadal herně velmi dobře. Byl v ofenzivě nebezpečný, navíc bylo vyprodáno, skvělá kulisa. Dali jsme rychlé branky, což nám zápas dost usnadnilo.“

U všech branek byl útočník Stanislav Tecl. Zase ho můžete pochválit.

„Mám velkou radost. Jestli slyšíte tlouct srdce, je to Standovo pro Slavii. Je to hráč, který odvádí pro tým každý den strašné penzum práce. V kabině, na hřišti. Někdy to nezúročí body a jeho černá práce není vidět. Teď byl produktivní, byl to od něj skvělý výkon. I vzhledem k různým zraněním má nyní důvěru. Každému hráči se hraje líp, když nastupuje pravidelně a spoléhá se na něj. Pro nás byl v Brně absolutně klíčový.“

První ligový gól dal záložník Christ Tiéhi. Má velkou radost?

„V kabině se usmíval, běžel za námi. Říkal jsem mu, že když jsme ho dělali, zarážela mě jediná věc A to, že nedal nikdy gól. Jinak se nám hrozně líbil. Přitom jeho táta byl skvělej útočník i jeho brácha je útočník. Respektive dal gól s Gibraltarem (tým St. Josephs v předkole Konferenční ligy – pozn. red.) z přímého kopu. Tohle byl asi jeho první ze hry a druhý v životě. (úsměv) Na druhou stranu myslím, že jich bude dávat víc. Vidím, jakou má střelu, klid v zakončení a jak kope standardky. Je to jedna z věcí, kterou z něj chceme vytřískat. Fotbalově je samozřejmě skvělý.“

V poločase jste střídal aktivního Oscara. Proč?

„Měl problém s tříslem. Na konci poločasu vyskočil, dal nohu nahoru a píchlo ho v tom. Bylo to na doporučení doktora i preventivně.“

Vyčlenil jste Jakuba Hromadu speciálně na bránění Michala Ševčíka?

„Věděli jsme, že Ševčík stál v podstatě za všemi úspěšnými akcemi Zbrojovky. Už to, že jsme na něj přímo reagovali jiným hráčem, ukazuje na jeho kvalitu. Je geniální, takoví se rodí jednou za deset let.“

Prý ho dlouho sledujete, ale nezapadá vám úplně do týmu. Je to pravda?

„Nevím, kde jste to slyšel. (úsměv) Koukáme na něj dva roky. Je to výjimečný hráč, co se týká fotbalových dovedností. Já miluju přihrávky za obranu a většina těch jeho jsou lahůdkové. Jako každý mladý hráč má své chyby a vývoj. Určitě není komplexní a on sám to určitě ví. Českých hráčů do ofenzivy s takovými dovednostmi je strašně málo. Dlouho jsem neviděl tak technicky nadaného kluka. Ale ještě je spousta věcí, na kterých musí zapracovat.“

Po zranění seděl na lavičce Ewerton. Už je použitelný do akce?

„V pátek byl s námi poprvé na tréninku. Kdyby byl jiný průběh, mohl nastoupit na nějakých dvacet minut už v Brně. To je teď maximum.“