Kotal: Vrbova lahev? Měli bychom se nějak chovat… Vlkanova by měl jít

Pavel Vrba mrštil lahev směrem na tribunu. Je to velký úlet?

„Jako trenér a kolega to nechci úplně hodnotit, ale samozřejmě to není dobré. Měli bychom se chovat v nějaké relaci. Naštěstí to nikoho netrefilo…“

Projevil se na něm fakt, že Baník tolik nešlape?

„Deklarovali, že by chtěli postoupit do pohárů, to je pravda. Ale pořád je začátek soutěže, může stačit jedno utkání, které jim vyjde, a chytí se. Kádr podle mě nemají špatný. Otázka je o tom, aby chytili správnou vlnu a dokázali ji využít. Jejich největší problém je domácí prohra s Teplicemi, to se nemělo stát.“

Znáte Pavla Vrbu dobře?

„Prakticky jsem se s ním nepotkal, ale hodně mi o něm vyprávěl Jarda Šilhavý, který s ním, tuším, hrál v Chebu. Pavel po nás také nastupoval do Plzně, když startovala cesta Viktorie. Tam si udělal největší jméno, protože měl dobrou partu hráčů, kterou se podařilo dotáhnout ze Sparty ještě za nás. Byla tam dohoda s panem Křetínským.“