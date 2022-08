Liberec válí: Kdo za to může? Sázka na Belgii, holandský střelec i trenér

Ano, Belgičan s (téměř) precizní češtinou je přes chybu v duelu s Českými Budějovicemi výborný. Nakonec i po ní šel znovu na Slovácku do brány. Oproti Knoblochovi má mnohem kvalitnější hru nohama, proto musí Jan Stejskal, host ze Slavie, čekat na lavičce.

Hrajeme na tři, to je Kozlova představa. Na jaře rozbila jeho představu zranění Dominika Plechatého, absence Maria Purzitidise. Gebre Selassie, byť je velký univerzál, nezvládne všechny tři pozice najednou…

Potíží by mohlo být Doumbiovo zranění, koleno nevyléčí za jednotky týdnů. Slovan však vytáhl Ivana Varfolomejeva, devatenáctiletého kulturistu z Ukrajiny. A on na Slovácku zaválel. „Dokud byl na hřišti, měli jsme hru pod kontrolou,“ má jasno Kozel.

Trenérův vliv

Na Liberec se podíváte a víte: Tohle je Kozlův mančaft. „K němu bych přidal asistenta Ivana Kopeckého. Je to dvojice, která fakt dobře pracuje,“ oceňuje expert Kotal, jenž oba pány potkal při působení u mládežnických reprezentací.

Kozel a spol. postupně uzpůsobují Slovan k obrazu svému. Kombinace odzadu, zjednodušeně španělský styl. Například proti Budějovicím hrálo mužstvo brilantně, byť shodou okolností nevyhrálo. „Měli jsme dvacet čtyři střel,“ diví se ještě teď Kozel.

Buďte si jisti, že on ze své cesty neuhne. Ukázal to v Dukle, v Baníku neuspěl, ale - zdá se - že by mohlo jít o epizodu.