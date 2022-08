Šádek o Plzni i partnerovi: Klub prodávám dál, ale máme klid na práci

Jak je na tom klub po postupu do Ligy mistrů po finanční stránce?

„Dneska to ještě není v topu, ale od září budeme ve skvělé finanční kondici (na účet přijdou peníze od UEFA). Ale nebude to nic měnit na způsobu práce mojí a práce mých kolegů. Máme to nějak nastavené, to, že jsme se dostali do Ligy mistrů, bylo naše přání a splnilo se nám. Umožňuje nám větší klid na práci, ale určitě teď nebudu slevovat ze svých požadavků. Není to tak, že v klubu máme party, měsíc budeme slavit a nic nedělat. Budeme ekonomicky stabilní a na české poměry silný klub, ale pořád to budeme mít založené na naší práci - v některých oblastech jde třeba o rychlost, kterou se prezentujeme dlouhou dobu.“

Prohlásil jste, že jste byl jako majitel klubu chvíli mrtvý, pak polomrtvý a teď jste chvíli živý. Co jste v posledních třech letech prožíval?

„Ta má slova to přesně vystihují, jak jsem se v posledních dvou, třech letech cítil. Je důležité, že jsme jako klub vydrželi kompaktní, neslevili ve způsobu, jakým jsme pracovali. Pořád jsme věřili, že můžeme dosáhnout úspěchů. Liga mistrů je třešničkou na dortu. Chtěli jsme do Evropy, tohle je fantastický počin všech v klubu. Za poslední tři roky mně vypadaly poslední vlasy, přestal jsem cvičit a přibral jsem, neměl jsem do ničeho chuť. Teď se cítím mnohem lépe, snad budu brzy vypadat minimálně stejně dobře, jako předtím.“

Platí pořád, že Plzeň hledá nového majitele?

„Na tom se v podstatě nic nezměnilo. Opakuji znovu. Prodávám klub dál, nicméně mám asi víc času, víc možností a s větší rozvahou můžu vybrat strategického a silného partnera, který bude mít s klubem podobný záměr jako já a půjde mu o blaho Viktorky. Ať jde o jednotlivce nebo obchodní společnost. Nic se nemění na tom, že bych po postupu do Ligy mistrů změnil názor na to, že Plzeň potřebuje strategického a silného investora nebo majitele, který bude klub dál rozvíjet. Postup do Ligy mistrů nám dal klid na práci.“

Máte podmínku, že v případě prodeje klubu chcete v Plzni zůstat?

„Prodej klub nikdy neměl tuhle podmínku a ani do budoucna ji nikdy neudělám. Pokud do Plzně vstoupí nový vlastník, je to pak ryze jeho rozhodnutí, s kým bude chtít dál klub rozvíjet. Ale budu si klást podmínky, jak já si představuji, aby se klub dál rozvíjel. Jestli u toho pak dál v Plzni budu, nebo ne, to už záleží na lidech, kteří přijdou. Víceméně rok a půl běží tahle sranda (jednání o prodeji klubu), ale zatím to nebylo tak, abych byl úplně spokojený pro sebe a pro klub. Jestli v čase někdo přijde, pak není podmínkou, že tady Šádek musí dál sedět. Ale tím neříkám, že tady nechci sedět. Plzeň bude vždycky klub mého srdce, navždycky pro mě zůstane klubem číslo jedna.“

Na jak dlouho je klub zajištěný?

„Záleží to na tom, jak se rozdovádím. Peníze se dají utratit velmi rychle, můžeme dělat hloupé přestupy a peníze vyhazovat z oken. Ani jedno se ale v Plzni určitě nestane. Klub se teď zastabilizoval, že ve výhledu několika let máme klid na práci a můžeme se rozvíjet v dalších segmentech.“

Co pro vás znamená podpis premiového partnerství se sázkovou společností Betano?

„Význam tohoto partnerství bych rozdělil do dvou oblastí. Pro nás je obrovská čest, že se můžeme zařadit do rodiny klubů, které Betano podporuje – Porto, Sporting, Benfica a další. Jde o kluby s obrovskou historií, těší nás, že do této rodiny teď patříme i my. Chceme se prezentovat jako evropský klub na hřišti, také na poli obchodním a marketingovém. Partnerství se společností Betano nám k tomuto cíli pomůže a posune nás také na této úrovni. Za druhé je to nesmírně důležité z hlediska ekonomické stability klubu. Jde o důležitou a dlouhodobou spolupráci, toho si cením nejvíc. Se stejnou chutí jako náš nový partner budeme chtít naši spolupráci dál rozvíjet, pracovat na ni a prohlubovat ji.“

Jakou částku Betano do klubu přinese?

„Dneska konkrétní sumu nebudu zmiňovat, ale je to pro nás velmi významná, zásadní a dlouhodobá spolupráce (podle informací Sportu jde o třicet až čtyřicet milionů korun ročně). Pro rozpočet klubu to určitě není zanedbatelná suma. Spolupráce nekončí jen tím, že od partnera budou chodit peníze, máme naplánovaných spousty dalších aktivit. Například pro naše fanoušky. Další obzory se nám budou postupně otvírat, budeme dělat společně spousty dalších věcí.“

Na jak dlouho jste partnerství uzavřeli?

„Na období tří let, v průběhu se budeme bavit, jak spolupráci prodloužit.“