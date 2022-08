„Kouzelník“ Šádek popsal, jak dělá přestupy. Titul a LM neměl v plánu

V bouřlivém létě přivedl do Plzně třináct fotbalistů. Šel do risku, který se ale vyplácí. Viktoria Plzeň postoupila do Ligy mistrů, na cestě je čtrnáctá posila Adam Vlkanova . Jak je možné, že Viktoria vyvinula takovou aktivitu na přestupovém trhu? Majitel Adolf Šádek hovořil na úterní tiskové konferenci také o pohybu v kádru, Lize mistrů a dalších možných transferech.

„Nadšený jsem byl. Na losu v Istanbulu jsem seděl vedle Pavla Nedvěda (viceprezident Juventusu), vypadalo to, že si sedneme v klidu tady v Plzni a probereme pár věcí. Ne, že bych byl zklamaný, to by byla skoro drzost. Ale nesdílel jsem stejnou radost a pokřiky, jako měli kluci v kabině. Před iks lety na Bayernu (Plzeň tam na podzim 2013 prohrála 0:5) jsem řekl, že u Allianz Areny nechci ani přibrzdit. Jezdím kolem rychle i ve chvíli, kdy mířím na soustředění. Užíváme si takovou fantastickou skupinu, ale třeba příští čtvrtek vám řeknu, jestli pořád sdílím optimismus a nadšení. Nejedeme si skupinu jen užít. Jsme ve společnosti Barcelony, Bayernu a Interu asi největší outsider, ale věřím, že kvalita našeho kádru a umění trenéra překvapí nejednoho soupeře. Budeme se snažit, abychom nebyli jen do počtu, naopak se stali důstojným soupeřem všem třem klubům. Zároveň dělali čest českému fotbalu. S tím do toho jdeme, nejen si Ligu mistrů užít, jdeme Ligu mistrů hrát.“

O třinácti letních posilách

„To je jasné, jsem přece kouzelník. Tohle nejde udělat jinak, než je vyčarovat (úsměv). Teď vážně - je to hodně o našem způsobu práce. Pracuju s velkým předstihem, reaguji na situaci na trhu, potřeby klubu a to, co chtějí trenéři. Zdaleka ne všechno, co jsme v historii přivedli, byla vždycky trefa do černého. Ale uměli jsme si vyhodnotit naši ekonomickou situaci, možnosti, cíleně a s velkým předstihem jsme se zaměřili na volné nebo dostupné hráče. Hlavně je chtěl trenér. Někdy jsem asi šel do risku, ale tím, že jsme v létě s těmi hráči postoupili do Ligy mistrů, je vidět, že jsme v létě úplně vedle nešlápli.“