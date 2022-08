Pokorný: V Baníku jsem neviděl budoucnost, změna byla nevyhnutelná

Jak jste se po dlouhých letech cítil v novém dresu?

„Změna byla strašně rychlá, ale podle mě nevyhnutelná. V Baníku už jsem budoucnost neviděl, myslím, že i vedení klubu to tak mělo. Proto se rozhodli mě pustit sem, za což jsem rád. Trenér se mě v úterý ptal, jak jsem po tréninkovém plánu připravený, že mě chce hodit do vody. Říkal jsem, že není nač čekat, fyzicky jsem se cítil dobře.“

A dojmy ze zápasu?

„Z první půle jsme měli vytěžit víc. Pak na nás Liberec nalezl, zalezli jsme do vápna, neuhrávali jsme míče, z čehož pramenilo vyrovnání. Škoda že jsme na začátku dali jen jeden gól, protože bychom zápas dohrávali ve větším klidu. Bohužel jsme trefovali tyčku a břevno.“

Komunikace a souhra s Florentem Poulolem byla v pohodě?

„Byl to mix češtiny a angličtiny. Základní slovíčka určitě umí, křičel na mě třeba pozor. Jinak jsme však víc využívali angličtinu.“

Sigma čeká na výhru, jaký máte z týmu pocit?

„Už na prvním tréninku jsem viděl, že kluci jsou živí. Chce to jen klid na míči a lépe dohrávat situace před šestnáctkou. Působí to tady na mě dobře, přijali mě v pohodě. Když takhle budeme pokračovat, zlomíme to.“

A co vzpomínky na Ostravu?

„Až na rok a půl, kdy jsem byl na hostování, jsem tam strávil krásných šest let. Našel jsem skvělé přátelé, udělal jsem si tam nějakou pozici. Byl jsem služebně nejstarší. Ostrava je krásné město a fanoušci jsou nároční. Pro fotbalistu je to dobré místo, když se daří. Když se nedaří, je to horší.“ (úsměv)

Je přestup a tříletá smlouva lepší variantou než třeba roční hostování s opcí?

„Jak se to vezme, asi jo. Kdyby to bylo hostování s opcí a třeba se mi nedařilo, už by klub možná přemýšlel, že by mě nevykoupil nebo odstřihnul. To jsou však jen domněnky, jsem rád za tříletou smlouvu. Mám čas a klid na práci.“