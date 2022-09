Snový debut Vlkanovy: asistence hned po výkopu. Plzeň nepadla už 33 zápasů

Napínavý příběh Adama Vlkanovy vyústil ve středeční poledne oficiálním potvrzením přestupu do mistrovské party. Osmadvacetiletý střízlík se stal hráčem Plzně, v tu chvíli už měl za sebou oficiální focení v novém dresu i podpis tříleté smlouvy. Zanedlouho se na předzápasové poradě dozvěděl, že proti Slovácku jde hned do základu!

„Jak jsem se dozvěděl, že ho děláme, byl jsem rozhodnutý, že Adam půjde hned do základu. Chtěl jsem ho vidět v těžkém zápase, za druhé hrát na pozici, o které přemýšlíme, že by tam mohl nastupovat, takže na podhrotu. Odvedl velmi dobrý výkon, nahrál na gól,“ chválil po utkání plzeňský kouč Michal Bílek.

Jak již zmínil trenér, Vlkanova na nové adrese začal ideálně. Krátce po úvodním výkopu nesmyslně chyboval Petr Reinberk na vlastní polovině, plzeňský novic na trávníku převzal balon do otevřeného prostoru. V plném běhu včas předal míč volnému Janu Kopicovi, který nadýchaným obloučkem poslal Plzeň do vedení – časomíra ukazovala teprve 42 vteřin, jedná se o nejrychlejší branku dosavadního průběhu sezony FORTUNA:LIGY.

Zanedlouho osmadvacetiletý hráč začal na podhrotu místo odpočívajícího Jana Sýkory. Trenéři s ním mohou šíbovat na více pozicích, z hlediska plzeňské taktiky jde pro Vlkanovu o ideální pozici. Může se volně pohybovat pod dlouhánem Tomášem Chorým a zapojovat se do ofenzivy, kde je nejsilnější.

S číslem 88 na zádech o sobě dával vědět. V nastavení první půle rozjel i akci před druhým domácím úderem. To už byl na place také Sýkora, který nahradil zraněného Kopice. Právě střídající záložník rozjel rychlou brejkovou akci a posunul balon na Vlkanovu do pravého křídla. Od něj šel balon na nasprintovaného Havla, jenž předložil míč před bránu Buchovi a ten nadvakrát překonal Filipa Nguyena. Na place vydržel necelých sedmdesát minut a deník Sport jej ocenil titulem Muž zápasu.

Vlkanova si rok před koncem smlouvy musel transfer na lákavější adresu vydupat, jednání se vlekla. Hradec začínal na cifře okolo 25 milionů korun, nakonec vyinkasoval přibližně 12 milionů. Na východ Čech se na roční hostování stěhují Matej Trusa a Filip Čihák.

Hradecký odchovanec vyšturmoval kariéru do nevídaných výšin. Ještě v květnu 2021 kopal za mateřský klub ve druhé lize proti Vlašimi. Zažil vzestupy a pády, Hradci pomohl k postupu mezi tuzemskou elitu. Minulá sezona dopadla báječně a vyšvihla ho do nejvyšších fotbalových sfér v Česku. Nadstandardními výkony si řekl o reprezentační dres i velký přestup. V červnu se na hřišti potkal s Ronaldem, teď ho v kádru českého mistra čeká souboj Ligy mistrů v Barceloně.

Plzeň si pro čtvrtou výhru v ligové sezoně došla bez větších problémů. Bleskovým úderem Kopice a „šatňákem“ z kopačky Pavla Buchy si vytvořila pohodlný náskok a ušetřila síly. Slovácko zlobilo v 53. minutě – Petržela obral o balon Mosqueru a ve vápně trefil ruku kapitána Hejdy. Sudí Berka po poradě s videem správně nechal pokračovat ve hře, o penaltu nešlo.

Dvacet minut před koncem uzavřel skóre povedeným volejem Jhon Mosquera. Plzeň natahuje úspěšné série – doma v ligovém zápase neprohrála od loňského února (0:2 proti Liberci), celkem jde o 28 zápasů. Bez prohry zůstává 33 soutěžních utkání od loňského října, kdy padla na Slavii (0:2).

Zato Slovácko padlo v lize podruhé za sebou a kouč Svědík po utkání soptil. „Zápasy tady jsou z našeho pohledu úplně stejné. Špatný začátek výsledkový i herní. Strategii porušíme hned za minutu a půl. Nerespektujeme, ignorujeme, co si řekneme o soupeři před zápasem, co je třeba dělat, a pošleme ho do rychlého brejku. Pro mě je tohle směšné,“ zlobil se trenér, který musí zkrotit pohárovou euforii a začít sbírat výsledky v ligové realitě.