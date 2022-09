Jankto jako Poborský? Kotrba: Není lídr, který by Spartu táhl. Ale pomůže

Je to velký rozdíl, že?

„Obrovský. Karla na Spartě všichni vítali. Předával tu zkušenosti a chtěl do Česka kvůli rodině. Nebylo to tak, že by nemohl zůstat v cizině, protože nic jiného neměl. Myslím si, že je to rozdíl i v motivaci. Navíc Karel dorazil zdravý. Jankto je po zranění. Rozdíly jsou i v jejich mentalitě. Co od kluků ze svazu vím, když jsme se bavili o různých jménech, tak tihle dva jsou naprosto odlišní. Každý z nich potřebuje trochu jiný přístup.“

Může být rozdíl i v tom, že Jankto není zrovna typ hráče, který by strhnul kabinu a vzal to na sebe?