Kadlec mění adresu! Řeší malé vytížení, z Jablonce jde do třetí ligy

Je to zhruba rok, co po vleklých problémech s kolenem obnovil kariéru. Někdejší velký talent českého fotbalu Václav Kadlec zahájil restart v Mladé Boleslavi, v zimě se pak přesunul do Jablonce. A nyní ho čeká další stěhování. Podle informací redakce iSport.cz míří do Viktorie Žižkov, se kterou podepsal dvouletou smlouvu.