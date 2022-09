Slovácko dotahuje stopera z Turecka, jeho cena klesla. Poslední posila?

Podle zjištění webu iSport.cz má Břečka o comeback do Slovácka, odkud před čtyřmi lety přestoupil do Jablonce a poté do Turecka, zájem. V Kasimpase byl postaven mimo tým a dostal svolení hledat si angažmá. Problém je, že má kontrakt až do léta příštího roku a klub ho nehodlá uvolnit zadarmo. „Jsme s ním v kontaktu už asi dva měsíce,“ přiznal Šumulikoski.

Dlouho to vypadalo, že k dohodě nemůže dojít, neboť Kasimpasa údajně požadovala za obránce až milion eur. V posledních dnech se však představy obou stran začaly sbližovat.

Vysněné posily, na které se shodly kouč i vedení, se možná Slovácko dočká. Břečkův příchod by ulevil Michalu Kadlecovi, Stanislavu Hofmannovi a Vlastimilu Daníčkovi, kteří si potřebují v náročném programu občas oddechnout.

„Když nemáte tak široký kádr, musíte v nějaké soutěži strádat. Proto jsem vzhledem ke zmíněným věcem a ambicím chtěl, abychom ještě dva hráče přivedli. Ale to není jen moje záležitost. Když se neshodneme, jedeme dál. Klub jako Slovácko ani nemůže mít všechny pozice srovnatelně kvalitativně zdvojené,“ uvedl Svědík.

Vypadá to, že stoper v pátek na cestě je, ovšem střední záložník (druhá trenérova preference) už ne. „Nejsme klub, který bude bláznit,“ reagoval Šumulikoski.

„Nebudeme utrácet peníze s tím, že příští rok uvidíme. Víme, co děláme a co chceme. Musíme se všichni zklidnit. Když někoho přivedeme, musí nám pomoct i v budoucnu. Bez ohledu na to, jestli hrajeme skupinu Konferenční ligy. Máme koncepci, která se bude dodržovat. I další sezona bude náročná,“ dodal rázně.