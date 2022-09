Dusno kolem Hory: hádka s trenérem v Dynamu a přesun do Baníku

Pět zápasů odehrál celých a před šestým si Jakub Hora šel na poslední chvíli sednout mezi náhradníky. A právě tehdy nastal problém. Zkušený budějovický záložník se měl pohádat s koučem Jozefem Weberem, jenž se nerozpakoval a vyhodil ho z kabiny. Ve fotbalovém zákulisí se mluví o tom, že se Weber zbavil Hory i kvůli jeho negativnímu vlivu na tým.

Fotbalový cestovatel vystřídal pět ligových adres a v Budějovicích působil už potřetí, naposledy se tam vrátil loni v létě. V minulé sezoně patřil ke klíčovým postavám týmu extrenéra Davida Horejše, chyběl jen ve čtyřech ligových zápasech. V hodnocení deníku Sport skončil s průměrem známek 5,58, lepší měl jen brankář Vojtěch Vorel.

V prvních pěti kolech této sezony Hora nechyběl ani jednou, pětkrát zvládl celých 90 minut. Až ve středu na Bohemians (2:1) poprvé začal mezi náhradníky a na plac se dostal až v závěru. „Chtěl jsem postavit jen zdravé hráče – a Kuba měl problémy se zády, poprvé trénoval až v den zápasu,“ diplomaticky vykládal Weber. Pro Horu to byla derniéra v černobílém dresu, pár dnů nato v týmu skončil.

A dál? Svéráz Hora, jehož mladické aférky kdysi rozebíral i bulvár, má štěstí v neštěstí, přestupové okno se v Česku ještě nezavřelo. Do čtvrtka 8. září by se on i Dynamo, s kterým v srpnu prodloužil smlouvu, mělo stihnout domluvit s trápícím se Baníkem. Podle zdrojů iSport.cz by mělo z Ostravy do Budějovic za Horu přijít zhruba dva a půl milionu korun.