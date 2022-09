Weber o zkratu Broukala: Netaktická věc. Proč Dynamo selhalo?

Už jste s ním mluvil?

„Kdepak, ještě jsem mu nic neřekl. Po zápase jsou horké hlavy a nechtěl jsem Davidovi říct něco, co bych nechtěl. Druhá žlutá byl nesmysl na útočné polovině v prostoru, který nebyl nebezpečný. Broukal v lize začíná: byla to od něj netaktická věc a přemíra snahy. Hůl nad ním nezlomíme, ale dneska mě to naštvalo, protože to výrazně ovlivnilo zápas.“

Co se stalo s Dynamem? Po předchozí výhře na Bohemians jste mohli být v pohodě.

„Fotbal je v naší lize nevyzpytatelný: místo, aby nás povzbudil výsledek z Bohemky, stal se opak. A Boleslav ve středu vypadala, že je po porážce s Hradcem na kolenou, ale zvedla se a vyhrála naprosto zaslouženě.“

Proč?

„Pomohli jsme tomu v první půli mdlým a nefotbalovým výkonem. Možná by to skončilo 0:0, kdyby nepřišel ten nesmysl v podobě červené karty. Pak Boleslav pustila na plac zkušené borce Matějovského se Škodou a měli jsme obrovský problém. Po jakž takž aktivním začátku druhé půle jsme brzy inkasovali na 0:1 a tušili jsme, že s tímhle výkonem jsme nemohli nic uhrát.“

Drásá vás, že jste v téhle sezoně ze čtyř pokusů doma ani jednou nezvítězili?

„Po prvních třech domácích utkáních jsme si to mohli lakovat, že jsme měli těžké soupeře (Sparta, Slovácko, Plzeň), ale po dnešku si to už lakovat nemůžeme. Jsme zklamaní. Ze čtyř zápasů doma ani jednou nevyhrát není dobrá vizitka – a proti Boleslavi to ani nebyl dobrý výkon. Vaří se to ve mně, musím to vstřebat a vyhodnotit. Příště na Slavii to musí být jiná jízda, jiný důraz, jiná fotbalovost… Proti Boleslavi to bylo málo. Někteří si možná mysleli, že to po Bohemce půjde samo, ale byli z toho vyléčení.“

Litujete porážky s Boleslaví o to víc, že jste tam před časem působil?

„Už jsou to dva roky, to mě až tak netrápí. Spíš mě trápí, že jsme nepotvrdili tři body z venku, mohli jsme být klidnější. Jenže v naší hře nebylo nic, na co jsme zvyklí, působili jsme zakřiknutě. Možná si někteří podvědomě oddychli, když neviděli v sestavě Škodu a Matějovského, ale zjistili, že Boleslav má řadu jiných dobrých hráčů. Každopádně klobouk dolů před Škodou a Matějovským, odehrát ligu v rytmu sobota, středa, sobota je v jejich věku velmi náročné. Když nastoupili, byl jsem neklidný.“

Nebudete neklidný i před příštím zápasem na Slavii? Na druhou stranu, venku se vám daří víc než doma.

„Zatím se mi o tom těžko mluví, nejdřív musím vstřebat tenhle zápas. Vypadl nám z toho vyloučený Broukal, což mě před Slavií mrzí, ale musíme to hodit za hlavu a dobře se připravit.“