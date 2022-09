Slavia na Slovácku: Santos na pranýři, důležitý Lingr. Co ambice v Evropě?

Lukáš Provod vyrovnal z penalty • FOTO: Michal Beránek (Sport) Po pěti duelech, v nichž nastřílela čtyřiadvacet branek, ztratila pražská Slavia ve fotbalové lize dva body. V neděli večer remizovala 1:1 na Slovácku. Co ukázal velmi poutavý souboj v Uherském Hradišti?

Bleskový problém Slavia inkasovala už ve čtrnácté vteřině. Trefil se domácí Merchas Doski, írácký objev z druhé rakouské ligy. Záložník Lukáš Provod tuze láteřil: „Dostaneme gól asi v sedmé vteřině a pak to honíme." Podobně naložený byl i kouč Jindřích Trpišovský. „Pustíme soupeře do vedení ze situace, na kterou se připravujeme tři dny. Víme, že takové přijdou, jde o soubojové věci na naší ofsajd lajně a odražené míče. Mrzí mě vyřešení takové v podstatě banální situace," vykládal. „Pak jsme tahali za kratší konec." Ano, pro Slovácko to byl dar. Mohlo se soustředit na defenzivu a brejky. Další šance si vytvořilo, pokud by nějakou proměnilo, Slavia by padla. Slovácko - Slavia: Doski bleskově nachytal Mandouse, 1:0

Santos do vyhnanství Už se zdálo, že se zvedá. „Roste každý zápas," hodnotil brazilského stopera Eduarda Santose kapitán Tomáš Holeš před pár dny. V Uherském Hradišti to bylo zase jinak. Obr se zamíchal do inkasované branky, byl i u dvou dalších příležitostí domácích. Například Ondřej Mihálik ho obral o míč jak žáčka a upaloval na bránu. Trpišovský to už nevydržel a stopera stáhnul ze hřiště. „Santos byl bohužel u dvou situací, z nichž měl soupeř šance, proto jsme zatáhli Tomáše Holeše do stoperské dvojice. V podstatě od té doby byl klid," glosoval. Že by to byl vzkaz pro čtvrteční duel v Konferenční lize? Slovácko - Slavia: Mihálik obral Santose, jenže svůj nájezd zazdil!

Dravý Lingr Rozcvičoval se s dalšími náhradníky. Když ho kouč Trpišovský po hodině hry povolal, vyrazil k lavičce sprintem. Tak se těšil do hry. A bylo to vidět. Ihned hlavičkoval těsně nad, pak měl další nadějné zakončení z voleje. Především však Ondřej Lingr zařídil penaltu, z níž Lukáš Provod vyrovnal. Domácí kouč Martin Svědík pak za zákrok káral internacionála Michala Kadlece: „Měli jsme špatné postavení. Byl to nesmyslný faul. Musí myslet na to, že je v šestnáctce nebo před ní." Naopak Trpišovský - logicky - Lingra velebil. „Podal skvělý výkon. Přinesl nám dravost a nebezpečnost v pokutovém území. Ondra je pro nás strašně důležitý hráč, jeden z nejdůležitějších. Nezáleží na tom, jestli začíná v základu nebo jde ze střídačky," objasnil. Slovácko - Slavia: Kadlec stáhl Lingra, penalta! Nedošlo ale k faulu před vápnem?!

Zahozené šance Na Stadionu Miroslava Valenty se konal velmi interesantní duel. Oba mančafty měly dost šancí, Slovácko asi víc stoprocentních. Vedle gólu minimálně další tři. Slavia kontrovala spíše náznaky, ale například Stanislav Tecl i Ondřej Lingr byli dvakrát brance velmi blízko. „Odstartovalo to první minutou, pak to byl skvělý fotbal se spoustou šancí. Hra se přelévala ze strany na stranu, kulisa byla výborná. Paradoxně padly jen dvě branky, to bylo jediné takové minus," hodnotil Trpišovský. SESTŘIH: Slovácko - Slavia 1:1. Šok ve čtrnácté vteřině, Provod trefil remízu