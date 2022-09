Klokani venku kradou, doma ztrácí. Kouč Veselý: Střílíme se do nohy

Časy se mění a Bohemians s nimi. Nedobytný Ďolíček? To letos na podzim neplatí. Tři zápasy, jedna remíza, dvě prohry. Zato při návratech od soupeřů mají „klokani“ bodů plné kapsy. V Brně zapsali třetí výhru ze čtyř partií a k tomu se chlubí remízou na Spartě. „Víc nám sedí hrát venku, nicméně nás mrzí, že jsme to doma třikrát nezvládli. Teď máme čtvrtý pokus,“ vyhlíží kouč Jaroslav Veselý nedělní bitvu s Libercem a zlomení prokletí.

První poločas vám sedl, co?

„Z naší strany byl vynikající. Zaslouženě jsme vedli a neskromně řeknu, že náš náskok mohl být vyšší. Mohli jsme přidat i třetí a čtvrtý gól. Bohužel pak jsme nepochopitelně inkasovali. To nemělo souvislost s žádnou kondicí, jen s nekoncentrací anebo psychikou. Nakonec se protrápíme k vítězství, které je cenné, protože jsme ho museli uválčit a ubojovat. V některých situacích jsme měli velké štěstí.

Soupeř se po půli zvedl. Co změnil?

„Zbrojovka ukázala, že její výsledky nejsou nahodilé. Musím vidět, že hrála výborně. My jsme v tu chvíli nebyli schopni udržet nahoře míč. I tak jsme měli Hálou gólovku, mohli jsme rozhodnout. S vypětím všech sil i a dávkou štěstí, které jsme možná neměli v některých minulých utkáních, jsme tady uhráli tři body.“

Před oběma góly dostali vaši svěřenci (Hronek, Křapka) ránu kopačkou do hlavy. Náhoda nebo to o něčem vypovídá?

„Je to taky ukázka toho, že hráči za tím jdou s veškerým sebeobětováním. Hlava nehlava jdou za gólem a za úspěchem. Nejsou to žádní bolestínci.“

Křapkova trefa padla po Hronkově dlouhém autu a Köstlově prodloužení na zadní tyč. Nacvičená věc?

„Takový gól jsme dávali s Baníkem. Stoprocentně nacvičit to nejde. Spíš chceme, aby byli ti hráči ve správných prostorech. To je nejdůležitější.“

Obávaný brněnský záložník Michal Ševčík nastoupil na křídle, až za stavu 0:2 se posunul do středu. Byli jste na něj nachystaní?

„Nečekali jsme, že bude na křídle. Ale když jsem pak viděl v den utkání sestavu, tušil jsem, že by tam mohl být. Blechu znám ze druhé ligy a říkal jsem si, že Ševčíkovi to bude víc sedět na křídle, odkud si to bude navádět na střelu. Možná to takhle pro nás bylo lepší.“

Přesto vám nakonec dal krásný gól.

„Všichni víme, že má před sebou velkou kariéru ve velkém klubu. Přeju mu, ať ji udělá. Takových hráčů tady teď moc neběhá. Při přípravě jsem zmiňoval i Řezníčka. Někdo pořád zmiňuje jeho věk, ale on je nadstandardní útočník, koncák. Za takového by byla půlka ligy ráda. Je nepříjemný, dává góly.“

Kdy vyhrajete doma?

„Pokud chcete být v české lize úspěšní a pohybovat se v klidných nebo vyšších vodách, musíte potvrdit body v dalších zápasech. Pokud jenom vyhráváte a prohráváte, jste na houpačce a střílíte se sami na nohy. Teď máme čtvrtý pokus a možná nás s Libercem čeká ještě daleko těžší zápas než v Brně.“