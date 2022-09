Porevoluční majitelé Baníku: od šachty přes průšvihy až k srdcaři Brabcovi

Baník slaví sto let, podívejme se na posledních třicet. Na porevoluční období, které s hornickým klubem zamávalo. Skončila totiž podpora šachty a nastaly složité časy. To sice Ostravští zvládli díky Aloisi Hadamczikovi, ale špatné hospodaření jeho následovníků dostalo tradiční značku do druhé ligy a málem i ke krachu. Až posledních šest roků je FCB pod majitelem Václavem Brabcem v dobré ekonomické kondici. Stabilizace se povedla, teď se očekává výraznější sportovní úspěch.

Rekordní Baroš, prodané Jeremenko

Alois Hadamczik, Petr Lamich (2000-2003)

Noví majitelé mají hned co dělat, aby se Baník v sezoně 2000/01 zachránil v nejvyšší soutěži. Pak však přicházejí dobré časy. „Za pana Hadamczika fungovalo všechno profi. Přišli noví lidé s velkými ambicemi,“ vybavil si Marek Jankulovski, jenž byl prodán do Neapole. Ekonomická situace se stabilizuje, a když Milan Baroš přestupuje do Liverpoolu za zhruba 200 milionů korun, je ještě lépe. „Říkal mi, že mě prodá za deset milionů marek. Nejdřív jsem si myslel, že se zbláznil, ale jemu se to povedlo. Měl na to čuch,“ chválil svého tehdejšího šéfa Baroš. Hadamczik nařizuje kouči Jozefu Jarabinskému, aby hráli mladí odchovanci. A funguje to. „Tlačil nás,“ popsal Václav Svěrkoš, další produkt vyhlášené akademie, jenž se na Bazalech rovněž nakopl k zahraniční kariéře a do reprezentace.

V lednu 2003 však Hadamczik podíl prodává tenistům. „Byl jsem jeden z kandidátů na hokejový nároďák, vypadalo to, že mi tu funkci dají. Ale nesměl jsem mít k tomu fotbal. Já jsem se zbláznil a Baník prodal. Dodnes toho lituju, strašně mě to štve a do smrti mě to bude mrzet. Protože jestli se mi někde v životě povedlo úplně všechno, bylo to v Baníku. S kolegou Lamichem jsem ho oddlužil, prodal za šedesát milionů a na kontě nechal sedmdesát,“ vysvětloval prezident hokejového svazu. Kaňkou je prodání Jeremenka, tréninkového centra mládeže, kde vyrostly všechny zmíněné legendy klubu. Slezané na to v následujících letech doplácejí, kvalitní doplňování kádru z vlastní líhně chybí. „Někdo mi to vyčítá, ale vybudovali jsme celou Šoupalku a na Jeremenku se ještě patnáct let hrálo,“ bránil se Hadamczik.