INSIDER: Sparto, kup záložníka, říká Pivarník. Rozhodí Plzeň prohry v LM?

„Chybějí nám kreativní hráči,“ připustil Priske po posledním utkání se Zlínem a vyjmenoval fotbalisty, kteří už na Letné nejsou: včetně Bořka Dočkala. Tím ožilo staré téma. „Je velká škoda, že Dočkal s fotbalem skončil,“ lituje Pivarník. Na absence se ve Spartě mohli lépe nachystat během léta, v nouzi se nabízelo „zajet“ na poslední chvíli do hradeckého ofenzivního esa Adama Vlkanovy. Toho by ovšem z Hradce získala Viktoria. „Spartě by pomohl,“ souhlasí Pivarník.

Bývalý trenér Olomouce, Bohemians nebo Zbrojovky hovoří také o brněnském talentu Michalu Ševčíkovi, na druhé straně Letenští disponují vlastními mladými hráči: Adamem Karabcem, Kryštofem Daňkem či Janem Fortelným. „Sparta by potřebovala dotáhnout příchod jednoho zkušeného záložníka na jejich úkor. Pokud ta možnost je, potřebuje udělat všechno pro to, aby posílila,“ míní ovšem Pivarník s odkazem na konec přestupního termínu ve čtvrtek.

V Plzni se naopak po těsné výhře 1:0 v Liberci těší z osmadvaceti zápasů v řadě bez porážky a prvního místa v tabulce. A také na zápas v Barceloně, jímž ve středu vstoupí do skupiny Ligy mistrů. Otázkou je, zda Viktoria nabídne podobně inspirující obrázek jako svého času Slavia, nebo vsadí výhradně na urputnou defenzivu. Úžasný úspěch v podobě účasti v Champions League také může být dvousečná a skýtá naději pro tuzemské soupeře Jindřicha Staňka a spol. „Liga mistrů je úplně jiná kvalita než Evropská nebo Konferenční liga. Uvidíme, co s nimi udělají porážky, které je tam samozřejmě čekají,“ nadhazuje Pivarník, jenž sám Viktorii vedl. „I když jim samozřejmě fandím…“

LIGOVÝ INSIDER s Romanem Pivarníkem

