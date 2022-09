Baník potvrdil posily: Plavšič i Cadu na hostování. Výjimečné řešení, říká šéf

Fotbalový Baník potvrdil informace deníku Sport a webu iSport.cz o hráčské injekci do týmu , který je 14. v tabulce. Srdjan Plavšič ze Slavie i Brazilec Cadu z Plzně přicházejí na hostování do konce sezony. „Je pravda, že poprvé za mého působení v Baníku přivádíme hráče na hostování bez opce,“ uvedl k posilám sportovní ředitel Baníku Ostrava Alois Grussmann.

„Oba kluci jsou hotoví hráči s prověřenou kvalitou v české lize. Víme, co od nich můžeme čekat. Úplně klíčová pro nás byla ochota hráčů do Baníku jít,“ vyzdvihl Grussmann.

26letý Srb se zná s koučem Pavlem Vrbou ze společného působení ve Spartě, kde mu dával větší prostor než jiní trenéři. Otázky vzbuzovala výše Plavšičova platu, který má být nad milionem korun měsíčně. „Potěšilo mě, že to jednání nebylo o financích. Máme finanční strop a limity, přes které zkrátka nemůžeme jít, a přesto jsme se bez problémů dohodli s hráčem i jeho klubem na podmínkách,“ naznačil Grussmann.

Plavšič i Cadu přišli do Baníku na hostování do konce sezony. „Není to směr, kterým chceme směřovat a pokračovat. Ocitli jsme se ale v nepříjemné situaci, která si žádala rychlé a výjimečné řešení. Vzhledem k situaci na trhu jsme se rozhodli pro tento způsob transferu, protože věříme, že přinese efekt a zvýšení kvality do týmu. Jsme na čtrnáctém místě a potřebovali jsme okamžité posílení kádru, hotového fotbalistu na křídlo, u kterého odpadá problém s adaptací,“ dodal sportovní šéf Baníku.

Pětadvacetiletý Cadu byl v posledních dvou sezonách jedním z klíčových hráčů Pardubic a letos v létě přestoupil do Plzně. V české lize dal zatím patnáct gólů. Srdjan Plavšič vstřelil jedenáct branek a na dalších 23 přihrál.